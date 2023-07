La precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Melisa Naveda, pasó por el Café de la Política Expréss y contó todo sobre su trayectoria profesional y política que, sin duda, marcará su gestión en caso de ser elegida. La bloquista, quien trabaja actualmente en la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, es profesora en Psicología y licenciada en Ciencias de la Educación. Por lo tanto, explicó que los ejes en los que se basará su gestión serán la educación y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Tal vez no sos la cara más visible del bloquismo, pero, ¿qué rol cumplís en el partido y por qué el presidente Luis Rueda te eligió como la candidata a diputada?

Contar mis comienzos en política es contar mi vida desde que estoy en la panza de mi mamá. Mi mamá es Marún de apellido, mi abuelo fue candidato en 9 de Julio. Por el lado de mi padre, es el saliente tesorero de la gestión anterior. Estuve en caravanas, en campañas, acompañando desde la pasión y el hobby. Comencé a militar fuerte desde los 16 años en el comité de Concepción. Conformamos una juventud muy variada, hasta que llegó el momento de formar parte de la juventud central y quedo como acompañante de la gestión que asume Luis en la juventud. Después decido formarme para devolver todo al partido, comienzo a estudiar el profesorado en Psicología y la Licenciatura en Ciencias de la Educación para eso. Cuando me recibo, Luis me dice de armar un equipo para salir a los departamentos, vamos a hacer un partido de puertas abiertas. Esta gestión apuesta a abrir el partido. Es allí cuando empiezan a surgir militantes nuevos, que tienen que ver con este cambio generacional. Ahí asumo la vicepresidencia del Equipo Técnico Territorial y hemos empezado a caminar.

¿Cómo fue la convocatoria de Rueda?

Nosotros como equipo trabajamos mucho en proyectos. Yo me junté con Luis y le conté que queríamos empezar un proyecto para formar perfiles políticos. Él me dijo que estaba bueno, pero que estaba pensando más en las candidaturas nacionales. Yo nunca tuve expectativas políticas de ocupar un lugar, si le dije que me ponía a disposición. De repente, en la reunión de tablas él me presentó y yo me enteré ahí. Yo tengo que ver con eso, a ese perfil joven y nuevo.

¿Cómo tomó el partido la derrota de Rubén Uñac?

Desde lo personal puedo decirte que fue una sorpresa con base en los últimos resultados y a como se venía desarrollando todo, pero es cierto que nunca nada está dicho. Siempre hay que trabajar.

En estas elecciones vas en la boleta junto con un funcionario fundamental de esta gestión como lo es el secretario de Deportes Jorge “Coqui” Chica, ¿has hablado con él después de la revelación de candidatos?

Con él aún no me he encontrado. Sí he hablado y me encontré con el subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, que es quien me sigue en la lista, es el tercer candidato. Va a ser un honor encontrarme con este hombre que ha desarrollado tanto el deporte en San Juan.

¿Por qué te gustaría luchar y trabajar si es que la gente te elige como diputada?

Vengo de la formación de la educación y a nivel territorial tengo esta sensibilidad social a través de la Dirección de la Niñez. Si pudiese ingresar en la comisión de educación trabajaría en la economía desde la educación, plantaría la bandera de la educación en medioambiente. A nivel de niñez y adolescencia trabajaría en el total resguardo de los derechos del niño y los adolescentes.

¿Hay alguna iniciativa que te haya gustado y que quieras impulsar?

Reservas hay muchísimas, proyectos hay. Pero tengo uno que me gustaría, si la gente nos acompaña, poder llevarlo a la Nación y hacerlo ley. Tiene que ver con la educación y la macroeconomía de la provincia, en relación con los trabajadores informales.

¿Conoces a Marcelo Orrego?

No, aún no lo conozco. Me parece que siempre está bueno siempre trabajar desde las coincidencias y no desde las diferencias. La verdad es que deseo que le vaya bien a San Juan y a él como conductor. Tendrá todo el apoyo desde las bancas nacionales y provinciales, nosotros queremos que la provincia siga creciendo.

¿Desde el bloquismo a quién apoyarán como candidato a presidente?

Todos lo hemos conversado y siempre mantenemos al mismo concepto: apostamos a la unidad, a lo democrático y al consenso.