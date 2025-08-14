Publicidad
Mercado Libre informó cuáles son los cinco regalos más vendidos

La empresa reveló las tendencias de compra para la celebración de este domingo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La categoría de Juguetes y Juegos es la más demandada en esta época y crece un 32% interanual en unidades vendidas. Foto: Gentileza

Este domingo 17 de agosto se celebra el Día del Niño y las compras ya se aceleran en todo el país. Mercado Libre, la plataforma de e-commerce más grande de Argentina, anticipa cuáles son los productos más buscados y vendidos para esta fecha.

Según datos de la compañía, los 5 regalos más elegidos por las familias argentinas son:

  • Bloques de construcción 
  • Muñecos de peluche 
  • Juegos de mesa
  • Consolas y accesorios gamer
  • Bicicletas infantiles

La categoría de Juguetes y Juegos es la más demandada en esta época y crece un 32% interanual en unidades vendidas. Dentro de ella, los bloques de construcción aumentaron un 95%, los peluches un 79% y los juegos de mesa un 63% frente al mismo período de 2024.

Tendencias y promociones

El personaje Labubu se mantiene en el top 5 de búsquedas desde febrero, con más de 100.000 consultas en el último mes. Los bloques magnéticos son otro producto estrella, que impulsó a su categoría al primer lugar del ranking. 

Por otra parte, la tecnología también registro un alto crecimiento: tablets y consolas de gaming impulsan el crecimiento de esta categoría, que gana protagonismo en las compras previas a la celebración. 

 

