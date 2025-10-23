La banda porteña Pez vuelve a San Juan para ofrecer un recital el viernes 14 de noviembre a las 22 horas en Mamadera Bar, ubicado en Lateral de Avenida Circunvalación Norte 1.959. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través de www.entradaweb.com.ar, con una primera preventa disponible a $20.000. El encuentro contará además con la participación de la banda Matagusanos como invitada especial.

Con más de 30 años de trayectoria, Pez es uno de los proyectos más prolíficos y singulares del rock argentino. Fundada en 1993 por Ariel Sanzo (Ariel Minimal) junto a los hermanos Barbieri, la banda nació como un trío de rock duro y experimental que rápidamente se destacó en el circuito porteño. Desde entonces, el grupo ha atravesado distintas etapas, formaciones y estilos sin perder su esencia independiente. Hoy integran Pez: Ariel Sanzo en guitarra eléctrica y voz, Franco Salvador en batería y voz, Fósforo García en bajo, Leopoldo Limeres en piano eléctrico y teclados, y Hernán Espejo en guitarra eléctrica.

A lo largo de su extensa carrera, Pez editó más de 20 discos de estudio que reflejan una búsqueda constante. Desde el debut con Cabeza (1994) hasta su más reciente producción Ion (2023), el grupo transitó por territorios sonoros que combinan la energía del punk, la sensibilidad progresiva y una poesía urbana cargada de reflexión. Discos como "Frágilinvencible", "Hoy", "El manto eléctrico" y "Acariciar el fuego" marcaron distintas etapas de un camino que lo consolidó como referente absoluto del rock alternativo argentino.

En cada una de sus presentaciones, Pez ofrece una experiencia intensa, donde la improvisación y la fuerza interpretativa son parte de una propuesta que desafía la rutina del circuito comercial. Su historia está atravesada por la autogestión: el grupo creó su propio sello discográfico, Azione Artigianale, que les permitió sostener independencia creativa y difundir su obra sin intermediarios.

El regreso a San Juan se da en un momento de plena actividad para la banda, que continúa girando por todo el país y preparando nuevo material. Su visita promete una noche de alto voltaje, donde convivirán los clásicos de su extensa discografía y las composiciones más recientes. Con su inconfundible mezcla de energía, experimentación y poesía, Pez reafirma una vez más su lugar como una de las agrupaciones más auténticas y perdurables del rock nacional.