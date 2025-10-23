En la recta final hacia las elecciones, Cristian Andino, cabeza de la lista de Fuerza San Juan para la Cámara de Diputados de la Nación, ha delineado con precisión cuáles serán sus primeras acciones en caso de obtener una banca y lo hizo en el Café de la Política. Su agenda legislativa se enfoca en dos puntos que considera vitales para la provincia y sus habitantes: la recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y la defensa de la infraestructura productiva.

El candidato no dudó en señalar que su primer proyecto estará dirigido a revertir una decisión reciente del Poder Ejecutivo Nacional que afectó directamente a la clase pasiva. "El primer proyecto que vamos a presentar, vamos a insistir con ese aumento a los jubilados. Realmente faltaron cinco votos para oponernos a ese veto que hizo el presidente Milei. Entonces el principal compromiso es rápidamente ir a insistir con ese aumento de los jubilados", aseveró Andino, poniendo de manifiesto la importancia de la aritmética legislativa para contrarrestar las decisiones presidenciales.

La visión de Andino es que el Congreso debe actuar como el dique de contención para proteger los haberes de quienes han trabajado toda su vida, defendiendo la necesidad de una fórmula previsional que asegure una mejora real y constante. La experiencia del reciente debate legislativo, donde la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto, es el motor de su promesa de campaña: conseguir la representación suficiente para que la protección a los jubilados sea ley efectiva.

El segundo pilar de su propuesta se centra en la obra pública, considerada por Andino como un factor insustituible para el desarrollo económico y la generación de empleo en San Juan. El candidato propone una ley específica con mecanismos de financiamiento blindados ante los vaivenes de la política económica nacional. "Nosotros creemos mucho en la obra pública, por eso proponemos una ley que promueva la realización de obras públicas estratégicas, sobre todo vinculadas a lo productivo y a la conectividad", explicó.

La clave de su proyecto radica en la estabilidad financiera que se le debe otorgar a la infraestructura provincial. Andino impulsa la creación de un fondo especial y la implementación de presupuestos que trasciendan los años de gestión. "Que se cree un fondo específico para financiar ese tipo de obras, obras que incluyen un presupuesto plurianual, es decir, que se empiecen y que se terminan", indicó, buscando eliminar la incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos.

Para Andino, la inversión en infraestructura es fundamental para el progreso regional y nacional, y debe ser una política de Estado coordinada. "No hay país que se desarrolle sin rutas, no hay país que se desarrolle sin obras públicas, sin diques, sin energía. Entonces nosotros proponemos un fondo específico, que ese fondo específico y esas obras sean consensuadas entre el gobierno nacional y provincial", sostuvo. Esta coordinación busca garantizar que los recursos se destinen a proyectos con un impacto directo en la productividad local.

El candidato insistió en la importancia de que las obras seleccionadas tengan una visión estratégica y generen un retorno tangible para la provincia. En ese sentido, puntualizó que, a la hora de priorizar, "las obras que presente cada gobernador, tengan que ver con esto, con obras que generen directamente una especie de poder de San Juanito".

En síntesis, la campaña de Cristian Andino se articula sobre la necesidad de ganar las bancas necesarias para lograr dos objetivos concretos en el Congreso: revertir el ajuste a los jubilados y asegurar la inversión en la obra pública estratégica de San Juan.

Cristian Andino / Candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan