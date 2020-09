Si Freud y Lacan resucitaran, seguro se hacen un pic-nic con tanta argentinidad. Pero no hay por qué caerle con todo a nuestros queridos diputados: quien hace comete errores, siempre fue así.



Dice la Biblia, en un pasaje inédito, que al Arca de Noé le entraba agua por varios rumbos, el diluvio no paraba y en eso se descubrió un cuchi cuchi explícito entre la jirafa y el oso hormiguero. El escándalo fue tan grande que las bestias olvidaron que podían naufragar y perecer.



Para despejar infundios y versiones maliciosas, leamos la versión taquigráfica de la última sesión de los representantes del pueblo:

-¡Señor Presidente, se están tocando! advierte el bedel.

Ha bastado el oportuno aviso y la sesión de salvataje de La República se suspende para poner orden. Por fortuna y como todo guión precisa de un malo, procederemos a expulsar al germen maligno, no vamos a esperar la vacuna.

Qué disculpas ni disculpas. El salteño es un super portador de aquellos y rápidamente el personal parlamentario desentierra files que yacían en cajones. Se confirman las peores sospechas, dicen sus cofrades. Gracias a Dios nos dimos cuenta.

Fin del traspié por zoom o pezoom: El legislador ha renunciado.



-¿Se acepta la dimisión?, pregunta Presidencia.

- Siiiiií, responde el cuerpo. Un 224 a cero no está mal para dar muestras de que hay cosas con las que no se jode. Alivio general: ha vuelto la moral, repentinamente extraviada y sin rezarle a San Antonio.

- Tiene la palabra el diputado Argentolis, le pido que sea breve:

- Señor Presidente, sólo para detallarle los temas pendientes:

•El diputado Yasky ha presentado un proyecto para una jornada laboral de 6 horas.

•Tenemos el dictamen de comisión del Impuesto Solidario, por el que las petroleras privadas aliviarán el déficit de YPF, su competidora.

•A pesar de las ATP y moratorias, unas 60.000 pymes han cerrado y 380.000 argentinos han perdido sus empleos. Pero no ha sido por la cuarentena, sino por la pandemia.

•Por los problemas cambiarios un 50% de la industria denuncia problemas de abastecimientos.

•La buena noticia, señor presidente, es que hemos acordado nuevos recortes a la desmedida opulencia de la Capital Federal…

- (Interrumpre el Presidente) Diputado Argentolis, le reitero mi pedido de brevedad, por favor no nos distraiga con cuestiones menores, tenga en cuenta que hoy es un día trascendental e histórico para la moral de la República.

- Perdón, Señor Presidente, tenía otros temas, como los incesantes incendios que están devorando millones de hectáreas de nuestro ecosistema, o el alerta de Perú de que una flota de 400 pesqueros, en su mayoría chinos, viajan en dirección a nuestras aguas continentales…pero si le parece serán girados por Secretaría a las comisiones respectivas.

-Gracias señor diputado, tiene la palabra el diputado Alzheimer, le ruego que enfoque bien su cámara para no tener problemas.

- Gracias señor Presidente, sólo para proponer el merecido homenaje, que incluye una pensión vitalicia, de este honorable cuerpo a la figura insigne del ciudadano Sarasa. Disculpe, pero ya me olvidé quién es, le juro que lo tenía bien presente.

- No tiene importancia, diputado Alzheimer, en tiempos de dura pandemia la memoria puede fallar. Vamos a votar…. ¡Aprobado el homenaje! Se levanta la sesión, no olviden de apagar sus computadoras.



El autor es director de Mining Press y EnerNews.