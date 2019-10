Michetti y Cristina Fernández van a reunirse en noviembre para facilitar la transición

La senadora nacional y vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner y la vicepresidenta actual, Gabriela Michetti, se reunirán dentro de dos semanas para comenzar a resolver la transición del gobierno de Cambiemos al de Todos hasta el 10 de diciembre.



El encuentro fue acordado ayer durante una charla telefónica que ambas mantuvieron y en la que Michetti invitó a Fernández de Kirchner al encuentro para contarle detalles de la actualidad del trabajo de administración del Senado.



En ese diálogo, la vicepresidenta electa le comentó que la reunión deberá esperar hasta su regreso de Cuba, a donde irá a visitar a su hija Florencia Kirchner quien recibe tratamiento médico en un centro especializado de ese país caribeño.



La vuelta de Fernández de Kirchner está prevista para mediados de noviembre, veinte días antes del traspaso de mando.



Sin embargo, las vicepresidentas resolvieron comenzar con la transición a través de algunos de sus colaboradores.



Así, según fuentes parlamentarias, mañana a las 15, Michetti y el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, se reunirán con dos de los principales referentes del Frente de Todos en la Cámara alta.



El encuentro se concretará en las oficinas de Michetti, hasta donde acudirán el jefe del bloque kirchnerista, el neuquino Marcelo Fuentes, y la ex legisladora y una de las principales colaboradoras de Fernández de Kirchner, la santacruceña Virginia García.



La relación entre Michetti y Cristina Fernández nunca fue buena.



Uno de los cruces más duros se produjo apenas asumió la senadora bonaerense cuando, en pleno recinto, comparó el acuerdo de cooperación entre Qatar y la Argentina, que firmó la vicepresidenta de Mauricio Macri, con el memorándum firmado con Irán durante el gobierno de Fernández de Kirchner.



Como Michetti no pudo responder en el recinto (dado que por ser vicepresidenta no puede hacer uso de la palabra y sólo debe conducir la sesión) hizo conocer su descargo a través de un comunicado de prensa.