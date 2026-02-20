Milei celebró la reforma laboral y habló del fin de los juicios

El presidente de Argentina, Javier Milei, festejó la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, una de las reformas estructurales claves para el Gobierno Nacional. Según señalaron desde Oficina del Presidente, apunta a “terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos”.

El comunicado oficial destacó que la sanción representa “un paso decisivo” hacia la creación de empleo registrado, la reducción de la informalidad y la adaptación de las normas laborales al siglo XXI.

Fin de la “industria del juicio”

En el mensaje difundido tras la votación en el Congreso de la Nación Argentina, el Gobierno sostuvo que uno de los ejes centrales de la normativa es poner fin a la denominada “industria del juicio”, a través de mecanismos que reduzcan la conflictividad judicial y establezcan reglas claras tanto para empleadores como para trabajadores.

La nueva legislación simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y ordena responsabilidades. Además, incorpora incentivos concretos para la formalización del empleo y pone especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, eliminando, según el Ejecutivo, distorsiones que impedían su crecimiento.

Apoyo legislativo y próximas reformas

El Presidente agradeció a los legisladores que acompañaron el proyecto y expresó su expectativa de contar con el mismo respaldo para las reformas que ya fueron o serán enviadas al Parlamento.

“Los argentinos han realizado un esfuerzo enorme para alcanzar la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Esta modernización laboral es un paso más para consolidar ese proceso”, señalaron desde la Oficina del Presidente.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma facilitará la contratación, impulsará la inversión y permitirá que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, con el objetivo de generar “más y mejores puestos de trabajo formales” en el país.

