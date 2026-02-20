Uno por uno, el voto de los diputados sanjuaninos a la reforma laboral de Milei

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en general, tras una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

Entre los seis diputados nacionales por San Juan, la votación dejó un escenario dividido: dos legisladores se pronunciaron en contra y cuatro acompañaron la iniciativa.

Los votos en contra

Los representantes sanjuaninos que rechazaron la reforma fueron Jorge “Koki” Chica y Cristian Andino, ambos integrantes de Unión por la Patria. Su postura se enmarcó en la decisión orgánica del bloque, que votó en su totalidad en contra del proyecto.

También se opusieron la mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda y distintos monobloques. Desde esos sectores cuestionaron especialmente los cambios en materia de indemnizaciones, la limitación del derecho a huelga y las modificaciones en los convenios colectivos de trabajo.

Los votos afirmativos

Por el lado de los respaldos, cuatro diputados sanjuaninos votaron a favor del proyecto. Se trata de José Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza, y de Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime, del espacio Producción y Trabajo.

Sus votos se sumaron al acompañamiento del oficialismo y de bloques aliados como Fuerzas del Cambio —integrado por la UCR, el MID y el PRO—, Innovación Federal, Independencia y otros legisladores monobloquistas.

Los puntos centrales de la reforma

El proyecto fue aprobado en general luego de que se eliminara el artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral. Con esa modificación, la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Senado para su revisión definitiva.

En la votación en particular, el oficialismo logró blindar los 26 títulos y los 218 artículos que componen la reforma. Entre los aspectos más debatidos se encuentran la regulación de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción de tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y disposiciones vinculadas al financiamiento del INCAA.