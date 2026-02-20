Orrego se reunió con Vicuña por la inversión récord de US$ 18.000 millones en San Juan

El gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, mantuvo un encuentro con Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., y José Morea, Country Director de la compañía, quienes le presentaron los detalles de la reciente Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto. La iniciativa, que representa una inversión récord de 18.000 millones de dólares, aspira a convertirse en una de las cinco minas productoras de cobre, oro y plata más grandes del mundo, con 70 años de vida útil.

En el marco del diálogo que vienen manteniendo el gobernador y su equipo con los representantes de la empresa, la oportunidad sirvió para avanzar en precisiones sobre los avances concretos del proyecto. Los directivos y el mandatario provincial coincidieron en la necesidad de una gestión prudente de las expectativas, el mejoramiento de la comunicación, la importancia del empleo y los proveedores locales, y un proceso de toma de decisiones sólidas que aseguren que no se trate de anuncios vacíos, como los que ha sufrido la provincia en el pasado.

Obras en marcha: corredor norte e infraestructura eléctrica

La empresa ya comenzó a finales de 2025 con la construcción de dos etapas del corredor norte de acceso a la mina y se encuentra en proceso de licitación de las cuatro etapas restantes para completar estas obras. Paralelamente, avanza en la adquisición de equipos y en la ejecución de la infraestructura eléctrica necesaria para el desarrollo del proyecto.

El rol de San Juan en el posicionamiento minero

Los directivos de la empresa destacaron el rol clave del gobernador en estos dos años de gestión, con un fuerte compromiso y liderazgo político regional y nacional para impulsar el posicionamiento de la minería argentina en el orden nacional e internacional, todo lo cual ha permitido imprimir al proyecto una velocidad que lo acerca a su concreción final.

El gobernador resaltó que "San Juan demuestra que cuando hay reglas claras, institucionalidad y vocación de desarrollo, las inversiones llegan. Este proyecto no es solo minería, esto significa empleo de calidad, desarrollo de proveedores locales e infraestructura y crecimiento para las próximas décadas". Luego agregó que "este anuncio es una señal muy clara del posicionamiento que hoy tiene San Juan en el mundo minero. Hemos trabajado con seriedad, previsibilidad y transparencia para generar confianza en los inversores, y los resultados están a la vista".

Próximos pasos: reunión en Vancouver y acuerdo integral

En el encuentro, los directivos acordaron con el gobernador una visita a la sede central de la empresa en Vancouver para reunirse con el máximo órgano de decisiones, que es el directorio de accionistas, a quien reporta el equipo recibido por Orrego. El objetivo será profundizar y definir los términos generales de un acuerdo integral con la provincia respecto de regalías, aportes a fideicomisos de infraestructura y posibles adelantos para obras prioritarias, que los equipos técnicos de ambas partes ya vienen trabajando.

El directorio de la empresa lo integran los representantes de las empresas socias Lundin y BHP: Jack Lundin (presidente y CEO de Lundin Mining), Carlos Ramírez (VP Vicuña JV BHP), Teitur Poulsen (EVP y CFO de Lundin Mining) y Brandon Craig (presidente de Americas BHP).

San Juan, líder en grandes inversiones

Con este anuncio, la provincia reafirma su liderazgo nacional en materia de grandes inversiones. San Juan ya registra más de 31.000 millones de dólares comprometidos en proyectos adheridos o en proceso de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), concentrando aproximadamente más del 60% del total de inversiones presentadas bajo este régimen en Argentina.

Para avanzar en los plazos previstos, se espera la aprobación formal del RIGI por parte del Gobierno Nacional, la sanción de la Ley Aclaratoria sobre Glaciares en el Congreso y la firma de un acuerdo integral entre la provincia y la empresa Vicuña, en el que ya se está trabajando.