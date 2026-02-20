En el marco del mes en que se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, San Juan volverá a movilizarse con una nueva edición de “Por Amor a la Vida”, la tradicional carrera solidaria organizada por FundaME.

La décima edición se disputará el viernes 27 de febrero en el departamento Santa Lucía, con epicentro en la plaza principal. La concentración comenzará a las 20 y la largada está prevista para las 21, en una jornada que combinará deporte, solidaridad y concientización.

El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Santa Lucía y cada año suma a cientos de sanjuaninos que se unen para apoyar a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Habrá dos modalidades. La participativa, de 1,5 kilómetros, será gratuita y sin inscripción previa, aunque se solicitará como aporte solidario una botella de agua mineral de 500 cc al momento de acreditarse. Podrán sumarse personas desde los cinco años de edad. En tanto, la modalidad competitiva será de 10 kilómetros, con un costo de inscripción de 15.000 pesos y fiscalización de la Federación Atlética Sanjuanina.

Las inscripciones e informes presenciales se realizan en la sede de FundaME, ubicada en Avenida Sarmiento (prolongación Rivadavia) 1437, en Santa Lucía, de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.

El principal trabajo de FundaME es asistir a niños y adolescentes oncológicos, hemofílicos y con fibrosis quística junto a sus familias, brindando acompañamiento socioemocional, económico y terapéutico. Además, colabora con el pago de estudios médicos, medicación, ayudas alimentarias y de vestimenta, al tiempo que impulsa acciones de difusión y prevención destinadas a toda la comunidad.

Desde la fundación destacaron el orgullo de que “Por Amor a la Vida” continúe creciendo y consolidándose como un evento elegido por la sociedad sanjuanina, reforzando el compromiso de trabajar junto al sector público, privado y el voluntariado para acompañar a cada paciente y su entorno.