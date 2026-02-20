Una violenta pelea que se desató tras un choque entre un automóvil y una motocicleta terminó con una muerte. Todo sucedió en la localidad de Ranelagh, en el partido bonaerense de Berazategui.

El episodio ocurrió en la intersección de Agote y Calle 366, a pocos metros de la estación de tren de Ranelagh. Según las primeras informaciones, el conductor de un Chevrolet Corsa y un motociclista protagonizaron un impacto menor en el que ambos vehículos sufrieron la rotura de los espejos retrovisores. Sin embargo, lo que comenzó como un incidente vial escaló rápidamente a una confrontación física.

Publicidad

Un video que se difundió en redes sociales muestra el momento en que el motociclista, de 25 años, increpa al conductor, un hombre de unos 50 años, mientras este permanecía dentro del vehículo. Entre insultos y reclamos por los daños en la moto, el joven le propinó una patada a la puerta del auto. El automovilista, por su parte, advirtió que llamaría a la Policía.

Instantes después, las imágenes captan cómo el conductor desciende del rodado con un palo y golpea al motociclista en el brazo y el cuello. En medio del forcejeo, el joven se abalanza para defenderse y ambos intercambian golpes. En esa secuencia, el conductor cae al suelo y queda inmóvil.

Publicidad

Cuando el servicio de emergencias arribó al lugar, constató que el hombre había fallecido. La autopsia será determinante para establecer la causa de muerte, aunque la primera hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible paro cardíaco desencadenado en medio de la pelea.

El motociclista fue detenido y permanece alojado en una comisaría mientras avanza la investigación judicial. La fiscalía interviniente busca esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar las responsabilidades en un episodio que volvió a poner en foco la violencia en la vía pública.