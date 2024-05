Luego de varias especulaciones, Javier Milei confirmó que este sábado no habrá Pacto de Mayo como estaba previsto. Precisamente, argumentó que esta decisión se basó en la falta de dictamen de la Ley Bases en el Senado.

“No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Son reformas que tiene que ver con el largo plazo”, le expresó el presidente de la Nación a Jonatan Viale en una entrevista en ¿La Ves? de TN.

En las últimas semanas, Guillermo Francos también había advertido que el acuerdo con gobernadores podría tardar, dado que el proceso en la Cámara Alta estaba llevando más tiempo del estipulado y no llegará a tiempo para el 25 de mayo.

Publicidad

Además, el martes 21 habrá una nueva reunión de comisión, aunque se espera que los senadores incluyan algunas modificaciones para volver a Diputados. De tal manera, Javier Milei decidió que lo mejor era postergar el pacto en Córdoba, en donde habría un acto sin los gobernadores presentes.

Javier Milei había adelantado que cambiaría la fecha del Pacto de Mayo

Javier Milei había dialogado con LN+, en donde adelantó que le fecha del acuerdo podría moverse de mes. “Si no es en julio, será en julio, no importa. Tarde o temprano las reformas estructurales las vamos a hacer”, aseguró.

En ese sentido, el libertario se mostró seguro acerca del dictamen de su paquete de medidas. “Si no, en 2025 (tras las elecciones parlamentarias). El proceso de reformas es irreversible porque lo decidió la gente”.

Qué dijo Javier Milei sobre la oposición en medio del tratado de la Ley Bases

El referente de La Libertad Avanza también apuntó contra los funcionarios opositores en medio del debate de sus reformas: “Si la política no se quiere enterar, les irá mucho peor en 2025. Lo único que espero de la política es miseria, bloqueo, palos en la rueda y trampa. No me sorprende nada”.

Publicidad

A pesar de esto, concluyó: “Nosotros estamos logrando cosas a pesar de la política. No solo la política no nos acompaña, sino que además se encarga de ponernos palos, de obstruir, de tratar de apostar al fracaso. Que la política nos quiera bloquear no nos afecta porque tenemos desarrollado un programa que es a prueba de todo”.