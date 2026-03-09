El presidente Javier Milei defendió su estilo confrontativo frente a la oposición y aseguró que está dispuesto a responder a los cuestionamientos del kirchnerismo. Lo hizo durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul, donde se refirió a su reciente participación en la Asamblea Legislativa y sostuvo que no cederá terreno en la disputa política con ese espacio.

“No me van a llevar puesto como a Macri. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo”, afirmó el mandatario al explicar su forma de reaccionar frente a las críticas de sectores opositores. En ese marco, Milei sostuvo que su postura responde a la necesidad de enfrentar al kirchnerismo en el terreno político sin adoptar una actitud pasiva frente a los cuestionamientos.

Publicidad

Las declaraciones del Presidente se produjeron días después de la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, realizada el 1 de marzo, donde Milei encabezó su discurso ante la Asamblea Legislativa. Durante esa jornada se registraron varios cruces verbales con legisladores de la oposición, especialmente desde las bancadas vinculadas al kirchnerismo, que interrumpieron en distintos momentos la exposición del mandatario. Ese escenario generó un clima de fuerte tensión política dentro del recinto y reavivó el debate sobre el tono del intercambio institucional entre el oficialismo y los bloques opositores.

En ese contexto, Milei planteó que su forma de responder a las críticas se vincula con su personalidad política y con la estrategia que decidió adoptar frente al principal espacio opositor. “Pondero ser el primero en haberle ganado al kirchnerismo. Hubo otros dirigentes que privilegiaron las formas institucionales, pero terminaron siendo superados por la dinámica política que imponía ese sector”, sostuvo.

Publicidad

El jefe de Estado también comparó su postura con la que, según su interpretación, adoptó el expresidente Mauricio Macri durante su gestión frente a situaciones similares en el Congreso. “Macri tenía el manual de las formas a la perfección, pero lo interrumpían constantemente mientras hablaba. En ese momento desde la presidencia del Senado pedían respeto, pero las interrupciones continuaban y el kirchnerismo no pagaba ningún costo político por ese comportamiento”, señaló.

En esa línea, Milei remarcó que su decisión es responder de manera directa cuando considera que existen provocaciones o cuestionamientos desde la oposición parlamentaria. “Yo empecé a dar mi discurso, pero desde algunos sectores comenzaron las agresiones y yo no estoy dispuesto a que me lleven por delante. Si me atacan, voy a contestar porque considero que también hay que defender el lugar institucional desde el que uno habla”, afirmó.

Publicidad

Finalmente, el mandatario insistió en que mantendrá su estrategia de confrontación política frente al kirchnerismo y aseguró que no piensa modificar su actitud en el debate público. “Si me van a agredir, yo voy a responder. Al kirchnerismo no le voy a regalar ni un milímetro y, si me vienen a buscar, a mí me encuentran”, concluyó.