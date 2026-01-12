Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut ya arrasaron con más de 12.000 hectáreas de bosques nativos milenarios y pusieron en riesgo a más de tres mil turistas y vecinos, en lo que ya es considerado uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años. La emergencia se desarrolla en un contexto marcado por el fuerte ajuste del Gobierno nacional en políticas de prevención y combate del fuego, una situación que generó duras críticas hacia la gestión de Javier Milei.

Desde distintos sectores se denunció que el recorte presupuestario impactó de lleno en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, debilitando la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud. Bomberos voluntarios de localidades como El Hoyo advirtieron públicamente que la asistencia nacional fue escasa, tardía o directamente inexistente, mientras las llamas avanzaban sobre zonas pobladas y productivas.

En los hechos, el ajuste se tradujo en subejecución de partidas, falta de recursos aéreos y menor disponibilidad de brigadistas especializados, dejando a las provincias y a los voluntarios en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la emergencia. A pesar de este escenario, el Presidente se expresó públicamente para destacar la labor de quienes enfrentan el fuego casi sin respaldo estatal.

A través de un breve mensaje publicado en la red social X, Milei elogió el trabajo de los bomberos y brigadistas. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, escribió el mandatario. Luego agregó: “Quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo”.

En el mismo sentido, el Presidente hizo referencia al refuerzo de personal que se sumó a las tareas de combate, con la incorporación de 63 brigadistas del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Córdoba y 15 integrantes de la Brigada Nacional del Noreste Argentino del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, totalizando 78 nuevos efectivos. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, sostuvo.

El mensaje presidencial se dio en paralelo a publicaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien anunció algunas medidas de asistencia financiera para los damnificados. Sin embargo, para muchos actores locales y organizaciones ambientales, los gestos en redes sociales resultan insuficientes frente a una tragedia que expone las consecuencias del ajuste en áreas sensibles como la prevención ambiental y la gestión del riesgo.

Mientras el fuego continúa activo en distintos puntos de la Patagonia, la labor de los bomberos voluntarios y brigadistas sigue siendo clave para contener una catástrofe que, más allá de los mensajes de reconocimiento, vuelve a poner en debate el rol del Estado ante emergencias de esta magnitud.