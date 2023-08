Tras las elecciones PASO, el candidato a presidente más votado y representante del frente La Libertad Avanza, Javier Milei, explicó cómo funcionaría su programa educativo en caso de resultar electo presidente, por el cual la educación dejaría de ser gratuita en Argentina.

Al ser consultado en una entrevista radial sobre cómo sería el sistema educativo que implementaría en caso de ser presidente, Javier Milei desmintió que la educación dejaría de ser pública, pero sí afirmó que su intención es arancelar los estudios a través de un sistema de vouchers que serán canjeados por los estudiantes en escuelas y universidades.

“Es una mentira decir que la educación en Argentina es gratis, la pagan los que no van. Es decir, el dinero está y solo hay que dárselo al estudiante para que pueda elegir libremente dónde quiere ser educado”. En este sentido, explicó que este sistema se aplica en Suecia y sus estudiantes son los mejores del mundo en ciencias, inglés y matemática.

A su vez, detalló cómo funcionaría el sistema de vouchers y aseguró: “Con ello, cada uno podrá elegir pagar su educación donde se le dé la gana, sin diferenciar instituciones de gestión estatal o privada”. Según el candidato, esa medida incentivaría la competencia y resultaría en un crecimiento del nivel educativo.

Además, confirmó que las instituciones que no sean eficientes, serán absorbidas por las que más elijan los alumnos y aseguró que la razón por la que las universidades del país se oponen a su propuesta, es porque “no quieren dejar de recibir dinero del estado con el cual adoctrinan y gastan en hacer política”.

En cuanto a los niveles primario y secundario, Milei se mostró a favor de la repitencia en quienes no logren los objetivos y enfatizó: “Argentina no puede seguir entregando títulos a quienes no estudiaron”.