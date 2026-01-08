El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro en Casa Rosada con representantes de Vicuña Corp., la empresa minera que impulsa dos de los proyectos de cobre más relevantes de la Argentina y que tiene a San Juan como epicentro de sus inversiones. La reunión se inscribió dentro de la agenda oficial de seguimiento de grandes inversiones productivas y contó también con la participación del canciller Pablo Quirno.

Durante el encuentro, el mandatario analizó junto a los directivos de la compañía el avance del plan de desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en territorio sanjuanino y considerados estratégicos por su potencial exportador y su impacto económico de largo plazo. Se trata de emprendimientos que posicionan a la provincia como uno de los principales polos cupríferos de la región.

Publicidad

De la reunión participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente de BHP y presidente del directorio de la firma; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Luis Morea, director país de la compañía en la Argentina. El diálogo se dio en el marco del seguimiento de las inversiones proyectadas por la empresa conjunta que integran BHP y Lundin Mining en partes iguales.

En ese contexto, los representantes empresariales expusieron el estado actual de los proyectos y los próximos pasos previstos, en especial tras la presentación, a fines de diciembre pasado, de la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Vicuña Corp. solicitó ingresar al esquema bajo la categoría PEELP, destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, por un monto inicial de 2.000 millones de dólares, correspondiente a los primeros años de ejecución.

Publicidad

La iniciativa que unifica los yacimientos Josemaría y Filo del Sol apunta a un desarrollo minero de enorme escala. Según las estimaciones de la empresa, el esquema total de inversión podría ubicarse entre los 15.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo de más de una década, lo que la convertiría en una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia reciente del país. Por el momento, la adhesión al RIGI contempla únicamente la primera etapa del proyecto.

Vicuña Corp. es una sociedad controlada en partes iguales por BHP y Lundin Mining, que decidió integrar ambos emprendimientos bajo una misma estructura corporativa. Esta reorganización implica que cada socio posee el 50% de los dos depósitos y que ya se definieron las autoridades de la nueva compañía, con el objetivo de optimizar la gestión y acelerar los tiempos de desarrollo.

Publicidad

La reunión con Milei refuerza la centralidad que tiene la minería —y en particular San Juan— dentro de la estrategia oficial para atraer inversiones, potenciar exportaciones y generar empleo, en un escenario donde el Gobierno nacional busca consolidar reglas claras y previsibilidad para los grandes proyectos productivos.