En San Juan se reportó un contexto de demanda de energía eléctrica creciente. Ante esto, Naturgy detalló cuáles son los dispositivos que más impacto tienen en la red hogareña.

El listado de mayor consumo lo lidera el aire acondicionado, que demanda entre 1.000 y 2.800 W. Detrás aparecen el horno eléctrico (1.300 a 2.500 W), la pava eléctrica (1.500 a 2.000 W) y el lavarropas, cuyo consumo oscila entre 500 y 2.500 W por ciclo dependiendo de la temperatura del agua. Los televisores y otros dispositivos electrónicos completan el grupo con gastos de entre 40 y 200 W.

Publicidad

Como medidas de ahorro, se aconseja regular el aire acondicionado entre 24°C y 26°C y evitar la simultaneidad de equipos de alta demanda en distintos ambientes. Asimismo, se sugiere planchar y lavar en horarios de menor demanda, como la mañana temprano o al anochecer, además de aprovechar la luz natural, reemplazar lámparas por tecnología LED y desconectar dispositivos en stand-by.