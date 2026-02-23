Futbolistas violentos: desde la Liga Sanjuanina de Fútbol idean un protocolo junto a Fiscalía

La violenta agresión del jugador Gustavo Naveda, de Trinidad, contra Matías Esterman, de López Peláez, terminó con la detención del primero el pasado sábado, tras el cierre del partido disputado en Alto de Sierra. El hecho encendió las alarmas en el fútbol local, cuyas autoridades trabajan desde hace tiempo para erradicar a los violentos de las canchas.

Ante esta situación, DIARIO HUARPE dialogó con Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, quien lamentó lo sucedido y aseguró que avanzan en un plan conjunto con el Ministerio Público Fiscal para frenar este tipo de conductas, más allá del programa Tribuna Segura que se firmó con la Secretaría de Seguridad.

“En este caso no intervino el programa Tribuna Segura ni hubo denuncia previa, sino que actuó un fiscal de oficio que ordenó la detención del jugador”, explicó Valiente, al remarcar que el antecedente marca un camino posible para proceder ante hechos graves de violencia dentro del campo de juego.

El titular de la Liga resaltó la importancia de que el Ministerio Público Fiscal pueda actuar de oficio cuando se registren agresiones que excedan el marco deportivo y señaló que trabajan en la elaboración de un protocolo que se aplique en todas las canchas. “Ya hemos hablado con los clubes. La idea es que intervenga directamente la Justicia con los jugadores que reaccionen de forma violenta. No solo con los jugadores, sino con todos los protagonistas de hechos violentos, tanto dentro como fuera del campo de juego”, afirmó.

Valiente también advirtió que varios de los conflictos que derivan en agresiones se producen en el futsal. En esa disciplina, muchos encuentros se disputan sin adicionales policiales, lo que complejiza la prevención. Por ello, la intervención de Fiscalía sería fundamental para frenar a los violentos.

Desde la Liga remarcaron que continuarán aplicando las sanciones previstas en el reglamento deportivo, pero buscarán sostener la intervención de la Justicia en lo que respecta a responsabilidades penales. El objetivo, según señalaron, es garantizar un fútbol más limpio y seguro, tanto dentro como fuera de la cancha.

En paralelo a las sanciones que aplica la Liga Sanjuanina a través de su Tribunal de Penas y lo sucedido entre los jugadores de Trinidad y López Peláez, es importante resaltar que la entidad del fútbol local ya trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial en la implementación del programa Tribuna Segura, con el objetivo de fortalecer los controles en los espectáculos deportivos en la provincia.

El acuerdo ya fue firmado entre las autoridades del fútbol sanjuanino y Seguridad y establece un trabajo articulado para reforzar los ingresos a los estadios mediante la identificación de personas con derecho de admisión vigente o pedidos de captura. El sistema permite verificar antecedentes en tiempo real a través de dispositivos móviles conectados a bases de datos nacionales.

Desde la cartera de Seguridad señalaron que la medida apunta a prevenir hechos de violencia y garantizar que las familias puedan asistir a las canchas en un entorno seguro. La implementación será progresiva y abarcará los distintos escenarios donde se desarrollen competencias oficiales en San Juan. El objetivo es claro: cerrarles definitivamente la puerta a los violentos y recuperar el fútbol como espacio de encuentro y convivencia.