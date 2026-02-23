Un momento de tensión se vivió este lunes al mediodía en la esquina de avenida Libertador y calle Castelli, justo frente a la Casa de Gobierno y en la puerta de DIARIO HUARPE, cuando una motocicleta se prendió fuego en plena vía pública.

Gracias al rápido accionar de efectivos policiales que cumplían funciones de vigilancia en la zona y al uso de un matafuego del diario, el vehículo no fue consumido por completo por las llamas.

Fuego repentino en plena avenida

El motociclista circulaba de Oeste a Este por avenida Libertador cuando, al llegar a la intersección con Castelli, advirtió que su moto comenzaba a incendiarse.

De inmediato descendió del rodado, lo arrojó al pavimento y se quitó la remera para intentar sofocar el fuego. Sin embargo, las llamas crecían rápidamente y la situación se tornaba incontrolable.

Ante la desesperación, el conductor comenzó a pedir ayuda a los gritos.

Reacción inmediata

A los pocos segundos, los efectivos policiales que custodiaban la Casa de Gobierno corrieron para asistirlo. Intentaron apagar el fuego, pero al advertir que necesitaban un extintor, uno de ellos ingresó al edificio de DIARIO HUARPE, tomó el matafuego ubicado en el hall de recepción y regresó de inmediato al lugar.

Con el uso del extintor lograron controlar y extinguir el incendio antes de que el rodado fuera destruido en su totalidad.

Solo daños menores

Según comentaron los efectivos, el foco ígneo se habría originado por una pérdida en la manguera que transporta combustible desde el tanque hacia el motor, lo que generó la rápida propagación de las llamas.

Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas. El episodio solo dejó daños materiales menores en la motocicleta.

Visiblemente aliviado, el sanjuanino agradeció tanto a los policías como al personal de DIARIO HUARPE por la rápida intervención que le permitió salvar su moto, herramienta fundamental para su trabajo diario.