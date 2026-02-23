La UEFA decidió suspender de manera provisional al argentino Gianluca Prestianni tras el presunto insulto racista dirigido a Vinicius Júnior durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre SL Benfica y Real Madrid CF.

El organismo rector del fútbol europeo informó que la medida se adoptó por una “violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario”, que sanciona conductas discriminatorias. La decisión fue tomada luego de que un inspector de la Comisión de Ética y Disciplina iniciara un proceso formal para investigar lo ocurrido el pasado 17 de febrero.

De esta manera, el futbolista argentino no podrá estar presente en el encuentro de vuelta que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, escenario que albergará un duelo determinante por la clasificación.

Desde la UEFA aclararon que la sanción es provisoria y que podría extenderse o modificarse una vez concluida la investigación. El expediente seguirá su curso y el caso será elevado a los órganos disciplinarios correspondientes para una resolución definitiva.

Mientras tanto, Prestianni se suma a la lista de jugadores investigados bajo el protocolo antidiscriminación en competiciones europeas, en un contexto donde el combate contra el racismo y los insultos homófobos continúa siendo una prioridad en el fútbol internacional.