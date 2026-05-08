El nuevo régimen de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional ya comenzó a generar preocupación en el INTA San Juan. La directora de la institución, Mónica Ruíz, advirtió que la posible salida de trabajadores podría afectar áreas críticas y profundizar la falta de personal que atraviesa el organismo.

Ruíz explicó que el nuevo esquema aprobado por el Consejo Directivo Nacional del INTA presenta cambios respecto al retiro voluntario anterior y que todavía no hay precisiones sobre cuántos empleados sanjuaninos adherirán. “Cuatro o cinco han manifestado interés por esta opción, pero no tenemos certezas claras de cuántas personas se van a adherir”, señaló a DIARIO HUARPE.

Mónica Ruíz, directora del INTA. (Foto: Archivo)

Sin embargo, la funcionaria detalló que el nuevo régimen solo contempla los años de antigüedad en planta permanente para calcular la compensación económica, dejando afuera los años trabajados bajo modalidades no permanentes. “Muchas de las personas que estaban pensando en este retiro no consideran conveniente este nuevo arreglo”, explicó.

Desde el INTA San Juan recordaron que en el anterior plan de retiros voluntarios, realizado en diciembre de 2024, dejaron la institución cuatro trabajadores. Según Ruíz, cada salida representa una complicación para el funcionamiento interno. “Somos pocas personas las que trabajamos en el INTA y atendemos a toda la provincia. Cualquier persona que se adhiera a este retiro va a significar una pérdida importante para la institución”, afirmó.

Preocupación por áreas críticas

La directora advirtió que existen sectores especialmente sensibles, como los campos experimentales y las agencias de extensión rural distribuidas en distintos departamentos sanjuaninos. “Tenemos muy poco personal en los campos de Pocito y San Martín. Si el personal que trabaja en esos sectores se adhiere al retiro, va a ser una pérdida muy sustancial”, sostuvo.

También explicó que algunas agencias cuentan con equipos reducidos y que una baja podría dejar “espacios funcionales vacantes” difíciles de cubrir.

Ruíz aseguró además que la conducción del INTA, tanto en San Juan como a nivel regional y nacional, rechaza este tipo de medidas por considerar que el organismo ya trabaja con menos recursos humanos de los necesarios. “No nos sobra personal, no tenemos personal de más, siempre nos falta personal”, expresó.

Por otra parte, la titular del organismo puso el foco en la pérdida de profesionales y técnicos especializados formados durante años dentro de la institución. “Hay gente que incluso se ha formado en el exterior. Toda esa inversión en formación es algo irrecuperable”, afirmó.

La directora también describió el complejo escenario presupuestario que atraviesa actualmente el INTA. Según explicó, los fondos nacionales alcanzan únicamente para cubrir servicios básicos y sostener el funcionamiento mínimo de las sedes. “Los fondos que están llegando del Estado Nacional son muy escuetos. Solo nos permiten mantener las puertas abiertas”, señaló.

Pese al contexto, Ruíz aseguró que el organismo continúa desarrollando actividades y asistencia técnica en toda la provincia. “Seguimos trabajando y planificando actividades para mantener nuestra agenda en San Juan”, concluyó.