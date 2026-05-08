La prediabetes es una condición silenciosa que muchas veces pasa desapercibida. Aunque todavía no alcanza los valores de una diabetes, representa una señal de alerta que puede derivar en problemas de salud graves si no se detecta y trata a tiempo. En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el diabetólogo Jorge E. Castro habló sobre los riesgos de minimizar esta condición y explicó qué hábitos pueden ayudar a revertirla.

“Es una enfermedad un poco subestimada”, aseguró el especialista. Según explicó, muchas personas creen que tener el azúcar “un poquito alta” no representa un problema importante, pero aclaró que esos valores ya indican una alteración metabólica.

“La prediabetes es un cuadro metabólico de hiperglucemia donde los valores de glucosa están altos, pero no para catalogar al paciente como diabético”, explicó Castro. Sin embargo, remarcó que esta etapa es clave porque todavía puede revertirse.

La importancia de detectarla a tiempo

Uno de los principales problemas de la prediabetes es que suele presentar pocos síntomas. A diferencia de la diabetes, muchas personas no sienten sed excesiva ni grandes cambios físicos, por lo que no consultan a tiempo.

“El paciente dice: tengo el azúcar un poquito alta, pero nada más”, comentó el diabetólogo. Por eso insistió en la importancia de realizar controles médicos y análisis de sangre periódicos.

Según explicó, una glucosa en ayunas entre 100 y 125 ya se considera prediabetes. También existen otros estudios, como la hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia a la glucosa, que ayudan a detectar el problema antes de que avance.

El especialista remarcó que no todos los pacientes tienen el mismo riesgo. “No es lo mismo un paciente prediabético con obesidad, hipertensión o resistencia a la insulina que uno sin comorbilidades”, explicó. En ese sentido, señaló que el sobrepeso, el sedentarismo, la edad y los antecedentes familiares aumentan las probabilidades de desarrollar diabetes.

Además, alertó sobre un dato que muchas personas desconocen: la prediabetes también puede provocar daños en el organismo. “Los pacientes prediabéticos pueden tener infartos, ACV o insuficiencia renal”, afirmó.

Hábitos que ayudan a prevenir la diabetes

Durante la entrevista, Castro destacó que la prediabetes puede revertirse con cambios sostenidos en el estilo de vida. “Lo principal es cambiar los hábitos alimentarios y hacer actividad física”, señaló.

El médico aclaró que las personas con prediabetes no tienen alimentos prohibidos, pero sí necesitan aprender a equilibrar las cantidades y mejorar la calidad de la alimentación. “La alimentación del prediabético es totalmente diferente a la del paciente diabético”, explicó.

También recomendó incorporar actividad física regularmente. “La Asociación Argentina de Diabetes recomienda al menos 150 minutos de caminata por semana”, indicó.

Otro aspecto importante es el descanso y el manejo del estrés. Según explicó, dormir mal y vivir bajo estrés constante favorece el aumento de glucosa en sangre y acelera el deterioro metabólico.

Finalmente, el diabetólogo dejó un mensaje claro para quienes tienen antecedentes familiares o resultados alterados en sus análisis. “Detectar y tratar la prediabetes en un inicio es mucho más fácil que cuando ya estamos cerca de la diabetes”, concluyó.