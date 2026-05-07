El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó este jueves la presentación del Plan Estratégico Minero 2026-2030, una iniciativa con la que la provincia busca consolidar un modelo de desarrollo minero basado en el empleo local, el control estatal y la sostenibilidad ambiental.

El acto se realizó en la Sala Coty del Paseo Cultural Castro Barros y contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes del sector minero, universidades y empresarios.

Durante su discurso, Quintela aseguró que la provincia viene trabajando desde 2019 en la organización del sector minero y sostuvo que el objetivo es transformar el potencial geológico riojano en crecimiento económico. “El desarrollo no se improvisa, se planifica, se organiza y se sostiene con reglas claras y una mirada de largo plazo”, afirmó el mandatario provincial.

El gobernador remarcó además que el Estado debe tener un rol central en la actividad minera. “No hay minería seria sin un Estado fuerte. No hay licencia social sin transparencia y no hay futuro posible si no cuidamos el agua, el ambiente y la vida de nuestras comunidades”, expresó.

El plan quinquenal está estructurado sobre cinco ejes principales: modernización institucional, inversión y economía local, ambiente y comunidad, educación y empleo y comunicación minera.

Según explicó Quintela, uno de los objetivos es ampliar la participación de proveedores y empresas riojanas dentro de la cadena de valor minera. “Cada inversión tiene que dejar capacidades instaladas en el territorio”, señaló.

El mandatario también vinculó el crecimiento del sector con el contexto internacional y la transición energética. “Tenemos que hacerlo a nuestra manera: con identidad riojana, soberanía, cuidado ambiental y justicia social”, sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, Quintela cuestionó el modelo económico nacional y planteó la necesidad de impulsar un esquema de desarrollo productivo e industrial. “Queremos vivir en un país normal, donde la gente pueda alimentarse, educarse, curarse y tener un trabajo digno”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja, Federico Bazán, aseguró que actualmente la provincia cuenta con 18 proyectos en etapa de prospección y siete en fase de exploración.

El funcionario indicó que varios de esos proyectos están vinculados al cobre y al oro y ya generan movimiento económico en proveedores locales. “Muchos proveedores que antes debían salir de la provincia para ganar experiencia, hoy pueden hacerlo en La Rioja”, afirmó.

Bazán también adelantó que para la próxima campaña minera se proyectan entre 20 mil y 25 mil metros de perforación, lo que implicará una mayor demanda de empleo y servicios.

Además, señaló que el plan incluye proyectos de minería no metalífera en distintos puntos de la provincia y destacó que la hoja de ruta fue elaborada junto al sector privado, universidades, gremios y distintas áreas del Gobierno. “El objetivo es que la minería genere empleo, oportunidades y crecimiento, con transparencia y sostenibilidad”, concluyó el ministro.

Conflicto con San Juan

La presentación se dio tras el reciente conflicto judicial por el Proyecto Vicuña, en San Juan, que involucró al Gobierno riojano y a la empresa minera por el uso de caminos y el impacto económico de la actividad.

En los últimos días, el Gobierno de La Rioja y la empresa Vicuña avanzaron en un principio de acuerdo para destrabar la restricción que limitaba el acceso al yacimiento a través de territorio riojano. La presentación conjunta fue realizada ante la jueza María Greta Decker, de Chilecito, con el objetivo de suspender provisoriamente la medida cautelar que frenaba el tránsito hacia el proyecto.

Desde el Ejecutivo de Ricardo Quintela sostuvieron que existen “ejes innegociables” para permitir la continuidad operativa. Entre ellos, exigieron prioridad para trabajadores y proveedores riojanos, especialmente del Valle del Bermejo, además de participación provincial en los beneficios económicos vinculados a la actividad minera.

El secretario general de la Gobernación riojana, Ricardo Herrera, aseguró que la provincia busca que “el impacto de la minería llegue directamente a La Rioja”, mientras que el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, confirmó que las negociaciones avanzaron tras una instancia de diálogo institucional entre ambas partes.

El conflicto había generado tensión política con San Juan luego de que la Justicia riojana restringiera el tránsito por 30 días bajo argumentos ambientales y de control territorial. Sin embargo, tras el nuevo entendimiento, vecinos y trabajadores de la localidad de Guandacol levantaron las protestas y cortes que mantenían sobre la Ruta 40.

Mientras se aguarda una resolución definitiva de la Justicia, las partes continúan negociando un esquema que combine actividad minera, participación local y resguardo ambiental.