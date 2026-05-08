Matias Tabar contratista de Manuel Adorni y socio de la empresa Alta Arquitectura saliendo de declarar en Comodoro Py Matias Tabar contratista de Manuel Adorni y socio de la empresa Alta Arquitectura saliendo de declarar en Comodoro Py (Delfina Corbera Pi).

La bronca le ganó al silencio después de un partido de pádel. Matías Tabar, el contratista encargado de remodelar la casa de Manuel Adorni, no pudo liberar el enojo que sentía después de haber escuchado que el presidente Javier Milei le había dicho “militante kirchnerista”. Guardó la paleta, sacó el celular nuevo -el anterior lo tiene la Justicia para peritar- y tuiteó.

“Tristeza, angustia, dolor en el corazón”, escribió en X. “Aposté por un país distinto”, agregó después, recordando su apoyo político primero a Mauricio Macri y luego a La Libertad Avanza. En pocas líneas pasó de votante libertario a nuevo apuntado del relato oficial.

El hombre declaró ante la Justicia que el matrimonio Adorni-Angeletti le había pagado 245 mil dólares en efectivo por las reformas hechas en su casa del country Indio Cuá.

“Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!”, esa fue la publicación del arquitecto.

“Me dolió la agresión de un Presidente al que voté y por el que peleé. Y más todavía que dijera que tengo un prontuario dudoso”, afirmó el contratista ante una entrevista al medio nacional Página/12.

La defensa de Milei a Adorni

La reacción de Tabar llegó después de que Milei saliera públicamente a respaldar a Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Para desacreditar la declaración judicial del contratista, el Presidente lo acusó de ser “un mentiroso” y “militante kirchnerista”.

“Le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista”, dijo Milei en televisión. También habló de un “prontuario dudoso”.

Sin embargo, las propias redes sociales de Tabar muestran desde hace años publicaciones contra el kirchnerismo, críticas a Alberto Fernández y mensajes de apoyo a Macri y luego a Milei.

La situación incomodó al oficialismo porque Tabar no aparece como un opositor al Gobierno, sino como alguien que hasta hace poco lo respaldaba públicamente.

Qué declaró Tabar ante la Justicia

Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Según su testimonio, el jefe de Gabinete le pagó US$245.000 en efectivo por las remodelaciones de una casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

El empresario contó que las obras duraron diez meses. Dijo además que el presupuesto original era de unos US$95.000, pero que el monto final fue creciendo porque durante la obra la pareja fue sumando nuevos pedidos, cambios y mejoras en la propiedad.