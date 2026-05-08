Una mujer de 52 años fue asesinada durante la madrugada de este jueves en Los Polvorines, luego de intervenir para defender a su hija de 9 años de un presunto intento de abuso sexual dentro de su vivienda.

La víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres. Según la investigación, el principal sospechoso es Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, vecino de la familia, quien continúa prófugo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Velázquez al 4100, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

De acuerdo a los primeros datos de la causa, el acusado habría ingresado por una ventana durante la madrugada mientras la niña dormía. La menor declaró que Amarilla, conocido de su madre, comenzó a manosearla mientras estaba en la habitación.

En ese momento, Yolanda Cáceres advirtió la situación e intentó frenar el ataque. Según fuentes policiales, el agresor reaccionó con violencia y la apuñaló en al menos dos oportunidades.

En medio del ataque, la niña logró salir de la vivienda y pidió ayuda a vecinos de la zona bajo la lluvia. Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de la mujer dentro de la casa.

El informe policial indicó que la víctima presentaba un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género. La investigación es encabezada por la fiscal Lorena Carpovich.

Mientras avanza la búsqueda del sospechoso, efectivos policiales y el Grupo Táctico Operativo continúan realizando operativos para intentar localizarlo.

El crimen generó conmoción en la zona y rápidamente se multiplicaron los mensajes en redes sociales reclamando justicia por la víctima.

En la puerta de la vivienda, vecinos colocaron flores y carteles en memoria de Yolanda Cáceres, mientras la investigación continúa para determinar todos los detalles del caso.