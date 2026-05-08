La hipoacusia es una condición cada vez más frecuente y muchas veces comienza de manera silenciosa. Lo que al principio parece una simple distracción o la necesidad de subir un poco más el volumen de la televisión, puede transformarse con el tiempo en una dificultad que afecta la comunicación, la vida social y hasta el estado emocional de las personas. En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, el otorrinolaringólogo Orlando Nicolás Rodríguez explicó cómo detectar a tiempo la pérdida auditiva, cuáles son sus causas más comunes y qué tratamientos existen actualmente.

“La hipoacusia aparece cuando una persona ha perdido o disminuido el sentido de la audición”, explicó el especialista al comenzar la entrevista. Según detalló, existen distintos tipos de pérdida auditiva y cada una requiere un abordaje diferente. Algunas se producen por alteraciones en el oído medio y otras por daños en el oído interno o en el nervio auditivo.

Rodríguez señaló que una de las mayores dificultades es que muchas veces el paciente no percibe inmediatamente el problema. “Quienes empiezan a notar estos signos son las personas del entorno, que dicen: ‘te tengo que repetir’ o ‘no me entendiste’”, comentó. Además, indicó que uno de los síntomas más frecuentes es interpretar mal las palabras o necesitar reiteradas repeticiones durante una conversación cotidiana.

La importancia del diagnóstico precoz

El especialista remarcó que la detección temprana es clave, especialmente en niños pequeños. “Las hipoacusias en los recién nacidos son muy importantes diagnosticarlas y tratarlas oportunamente”, sostuvo. Explicó que un bebé que nace con pérdida auditiva y no recibe estimulación adecuada puede presentar dificultades en el desarrollo del lenguaje.

Actualmente, los controles auditivos neonatales permiten detectar muchos casos durante el primer año de vida. Entre los factores de riesgo más frecuentes mencionó la prematurez, infecciones durante el embarazo y ciertos medicamentos que pueden afectar el órgano de la audición.

En los adultos, en cambio, la pérdida auditiva suele desarrollarse de forma progresiva. El médico explicó que el aumento de la esperanza de vida y la exposición constante a sonidos fuertes hacen que la hipoacusia sea hoy “un problema global que va en aumento”.

Para llegar a un diagnóstico, el primer paso es una evaluación clínica del oído y luego estudios específicos como la audiometría y la logoaudiometría. “La audiometría evalúa los niveles de audición y la logoaudiometría nos dice cuánto entendemos de lo que nos están hablando”, detalló.

Audífonos, prevención y calidad de vida

Uno de los puntos más importantes de la entrevista fue el impacto emocional y social de la pérdida auditiva. Rodríguez explicó que muchas personas terminan aislándose porque les cuesta seguir conversaciones o participar de reuniones familiares y sociales. “En los casos severos puede llegar a la depresión”, advirtió.

En ese sentido, destacó la importancia de iniciar tratamientos de manera temprana. Dependiendo del tipo de hipoacusia, algunos pacientes pueden mejorar con medicación, otros requieren cirugía y muchos necesitan audífonos adaptados a sus características auditivas.

“El audífono es efectivo cuando está adaptado al tipo de pérdida auditiva del paciente”, señaló. Además, remarcó que quienes comienzan a utilizarlos en etapas iniciales logran una adaptación mucho más rápida y efectiva.

El especialista también recomendó realizar controles periódicos con el otorrinolaringólogo en distintas etapas de la vida: en recién nacidos, antes del inicio escolar, durante la adolescencia y a partir de los 50 años. “Entre los 55 y los 60 años el oído empieza a perder capacidad auditiva”, explicó.

Finalmente, dejó algunas recomendaciones simples para cuidar la salud auditiva en la vida diaria: evitar la exposición prolongada a ruidos intensos, usar protección en ambientes laborales ruidosos y controlar el volumen de los auriculares. “Si la persona que está al lado escucha la música de tus auriculares, el volumen está demasiado alto”, ejemplificó.