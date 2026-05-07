El flamante álbum de figuritas del Mundial de 2030 que ya está en boga en redes, medios y en algunos fans que están siguiendo el desafío de completarlo, será el último que estará bajo el sello de Panini. La firma italiana, desde 1970, se encarga de la producción y distribución de las figuritas que tienen miles de fanáticos alrededor del mundo.

El motivo principal de la separación fue el desembarco de Fanatics, el gigante estadounidense de merchandising deportivo, que a través de su filial Topps logró arrebatarle a Panini los derechos exclusivos de la FIFA. Fanatics ofreció una propuesta económica superior y un modelo de negocio más volcado a lo digital y a los coleccionables de lujo -las llamadas "trading cards"- lo que terminó de convencer a la entidad madre del fútbol para cambiar de rumbo de cara al Mundial 2034.

Según declaró el suizo Gianni Infantino, quien es el presidente de la FIFA, esta nueva alianza tiene como objetivo “modernizar el mercado y fortalecer el vínculo entre hinchas, selecciones y jugadores”.

A pesar de este golpe, Panini no desapareció del mapa futbolero: la empresa italiana todavía mantiene licencias pesadas como la Copa América, la Eurocopa y las ligas locales, incluyendo la Liga Profesional de Argentina.

Lo que trae el álbum del Mundial 2026

La edición 2026 introduce una modificación clave: será el álbum más extenso publicado hasta el momento. La colección contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, un número que supera ampliamente a ediciones anteriores.

Este crecimiento está directamente vinculado al nuevo formato del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones, ampliando la cantidad de equipos participantes respecto de los tradicionales 32 equipos.

Cada selección tendrá su espacio dentro del álbum con jugadores convocados, escudo oficial y foto grupal, además de secciones dedicadas a estadios, símbolos del torneo y momentos históricos de los Mundiales.

En términos de precios, el álbum tendrá un valor de 15.000 pesos, mientras que cada sobre costará 2.000 pesos e incluirá siete figuritas, dos más que en la edición anterior. También se prevé la aparición de figuritas especiales en algunos paquetes.

Cuánto cuesta completar la colección

Uno de los puntos que más interés genera en cada lanzamiento es el costo total de completar el álbum. En este caso, las cifras muestran un incremento significativo en relación con ediciones previas.

Para reunir las 980 figuritas necesarias, se requieren al menos 140 sobres, siempre bajo el supuesto ideal de no obtener figuritas repetidas. En ese escenario, el gasto mínimo en sobres asciende a 280.000 pesos, a lo que se suman los 15.000 pesos del álbum, alcanzando un total aproximado de 295.000 pesos.

Se trata de un cálculo teórico, ya que en la práctica el sistema de distribución hace que las repeticiones sean habituales. Esto obliga a intercambios entre coleccionistas o a la compra de más paquetes, lo que puede elevar considerablemente el gasto final.

En estimaciones más amplias, el costo podría escalar muy por encima de esa cifra si se considera la compra de figuritas repetidas sin intercambio, reflejando el impacto económico de completar la colección en su totalidad.

