River Plate ya enfrenta a Carabobo FC por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un partido clave para las aspiraciones del conjunto argentino en el Grupo H.

El encuentro se disputa desde las 21.30 y tiene como escenario el estadio de Carabobo, en Venezuela. El árbitro del partido es el paraguayo Derlis López.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega con la necesidad de recuperarse luego de la derrota frente a Atlético Tucumán y con el objetivo de sostener el liderazgo de su zona.

Para este compromiso, River confirmó a Santiago Beltrán en el arco; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González y Matías Viña en defensa; Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Maximiliano Meza y Juan Fernando Quintero en el mediocampo; mientras que Joaquín Freitas y Santiago Lencina integran el ataque.

Por el lado del conjunto venezolano, el entrenador Daniel Farías apostó por Lucas Bruera; Leonardo Aponte Matute, Ezequiel Neira, Alexander González y Matías Núñez; Loureins Martínez y Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Jonathan Bilbado, Matías Núñez y Edson Castillo.

En la previa del encuentro, el futbolista venezolano Yohandry Orozco destacó la importancia del partido para Carabobo.“Tenemos que salir todos juntos, como una familia. Lo importante es ganar, pues eso representará la alegría más grande para nosotros”, expresó. Además, agregó: “Sabemos lo que proponen ellos, pero también conocemos lo que tenemos nosotros como equipo”.

River necesita una victoria para encaminar su clasificación y llegar con mayor tranquilidad al cierre de la fase de grupos del torneo continental.

El partido se transmite por DirecTV Sports y la plataforma DGO.