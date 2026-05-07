Las consultoras y analistas relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectaron que la inflación de abril será de 2,6%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). De cumplirse esa previsión, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría la primera desaceleración en casi un año.

La estimación se mantuvo sin cambios respecto al informe anterior. Para mayo, en tanto, los especialistas prevén que la inflación continúe en baja y alcance el 2,3% mensual.

El informe también detalló que el grupo de analistas con mejores resultados históricos en sus pronósticos, identificado como el “Top 10”, calculó una inflación de 2,7% para abril. En el caso de la inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— la previsión general fue de 2,6%.

Otro de los puntos destacados del relevamiento es que, por primera vez en el año, la inflación anual esperada superó el 30%. Las consultoras estimaron que el IPC acumulado de 2026 cerrará en 30,5%, lo que representa una suba de 1,4 puntos porcentuales respecto al REM anterior.

En paralelo, el mercado corrigió a la baja sus proyecciones sobre el dólar oficial mayorista. Según el informe del BCRA, el tipo de cambio se ubicaría en $1.410 hacia fines de mayo, por debajo de los $1.449,20 previstos un mes atrás.

Las expectativas también fueron ajustadas para el resto del año. Para diciembre de 2026, los analistas proyectan un dólar mayorista promedio de $1.676, mientras que en el relevamiento previo esperaban un valor de $1.700.

El informe además reflejó una menor presión sobre las tasas de interés. Los especialistas prevén que la tasa Tamar promedie 23,1% en mayo y 22,95% en junio, con una baja gradual hasta llegar al 22% a fines de año.

En cuanto a la actividad económica, las consultoras estimaron que el Producto Bruto Interno (PBI) creció apenas 0,3% en el primer trimestre de 2026 respecto al cierre de 2025. Hace un mes, las previsiones marcaban un crecimiento de 1,3%.

Sin embargo, para los próximos trimestres las expectativas mejoraron. El REM indicó que entre abril y junio la economía crecería 1%, mientras que entre julio y septiembre avanzaría 0,9%.

Para el cierre de 2026, los analistas esperan una expansión económica de 2,8%, aunque se trata de la proyección más baja registrada en lo que va del año.

El relevamiento también mostró expectativas positivas para el comercio exterior. Las consultoras estimaron exportaciones por USD 96.056 millones durante 2026, lo que representaría un récord histórico para la Argentina.

En paralelo, las importaciones alcanzarían USD 79.550 millones, lo que dejaría una balanza comercial positiva de USD 16.506 millones para todo el año.