Luego del anuncio de la suba del piso de Ganancias a $ 1,77 millones, ahora llegará el turno de monotributistas y autónomos, que desde hace ya tiempo vienen reclamando medidas que les alivien la carga tributaria.

El lunes por la noche, el ministro de Economía, Sergio Massa, había anticipado que ahora se apuntaba en esa dirección, y que en los próximos días habría novedades al respecto.

En este sentido, el Director General de Aduana, Guillermo Michel, confirmó que esta semana el Gobierno se tomarán una serie de medidas para mejorar la situación de los autónomos enfocadas sobre las retenciones que se les realizan cuando cobran y en el salto que existe entre el régimen de monotributo y responsable inscripto.

"Son medidas que estamos trabajando", y que se anunciarán en la semana.

En ese sentido, sostuvo: "Estamos analizando una serie de medidas vinculadas a las retenciones que se le hacen cuando se le paga y también un puente porque se hace muy largo el paso de monotrtibuto a responsable inscripto".

Dentro de este último concepto aparece la posibilidad de que se creen nuevas subcategorías de monotributo, es decir que se eleve el techo actual de esta categoría, de modo de reducir la cantidad de personas que pasen al régimen de Autónomos, más caro y complejo.

También se espera que haya una readecuación de los montos de facturación que hoy están vigentes.

Según los cálculos oficiales, la tasa efectiva sobre los ingresos de Ganancias en los trabajadores en relación de dependencia "iba del 27% al 29%, mientras que, en los autónomos, "estaba entre un 14% y 16%" al tener "una deducción de gastos que el empleado no tenía", según Michel.

"Para autónomos estamos trabajando en algunas medidas, pero no requieren del alivio fiscal que sí lo requerían los trabajadores en relación de dependencia. Esto no quiere decir que no tengamos que trabajar en alternativas para darles alivio fiscal: lo estamos haciendo y los vamos a terminar de definir en una semana", explicó el funcionario.

Además, sostuvo que "los asalariados de la 4ª categoría tenían una carga que iba del 27% al 29% y los autónomos pagan sólo 15% porque tienen una serie de deducciones, aunque reconoció que luego hay otra serie de imposiciones que elevan su carga tributaria.

Ayer, Massa el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, que será llevado hasta los $ 1,7 millones mensuales, equivalentes a 15 salarios mínimos.

La medida llegará en formato de DNU y hasta fin de año, para cuando se espera que empiece a correr la ley que Massa busca que se apruebe en el Congreso, y comenzaría a tener vigencia a partir del primer día de 2024.