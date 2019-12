Montenegro cuestionó la actualización del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, criticó hoy la actualización del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires al considerar que representa "una suma importante, teniendo en cuenta que todo ha subido".



"Es una suma importante de impuestos teniendo en cuenta que todo ha subido", alegó Montenegro en diálogo con radio La Red consultado sobre el impuesto incluido en la ley Impositiva 2020, que hoy deberá tratar la Legislatura provincial, enviada por el gobernador Axel Kicillof.



No obstante, el jefe comunal de Juntos por el Cambio agregó que el gobernador lo encontrará "tomando siempre buenas decisiones en favor de los marplatenses. Acá no importa lo político", remarcó el jefe comunal marplatense.



El gobierno bonaerense retomará hoy las negociaciones con la oposición para sancionar el proyecto, luego de que ayer los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre distintos puntos de la iniciativa.



Si bien el Poder Ejecutivo esperaba que la propuesta se votara en una doble jornada, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, la falta de acuerdo obligo a posponer la sesión para hoy a las 12.



Por otra parte, Montenegro, al ser consultado sobre la incidencia que podría tener la baja del sueldo de los políticos para aumentar la recaudación, respondió: "Bajarse el sueldo es una parte, pero la gestión tiene que ver con hacer lo mejor para el vecino".



"Hay que mejorar la calidad de vida en los barrios", recomendó.