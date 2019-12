Morales sostuvo que Juntos por el Cambio "no votará superpoderes" pero "facilitará herramientas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presente en la firma de la adenda fiscal encabezada por el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, reiteró hoy que los legisladores de Juntos por el Cambio "no están de acuerdo en votar superpoderes" pero sí en "facilitarle herramientas a un gobierno que empieza y que tiene una situación muy complicada".



Ello es "siempre y cuando le sirva a los argentinos, especialmente a los de menos ingresos", completó.



Al ser consultado por el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, Morales agregó que el interbloque de Juntos por el Cambio "acompañará" los aspectos "positivos" del texto, aunque advirtió que hay otros que "no" en relación con aquellos temas en los que se le "delegan facultades" parlamentarias al Poder Ejecutivo Nacional.



El Gobernador, en declaraciones a la prensa en la Sala de Conferencias de Casa Rosada, acompañado por su par de San Juan, Sergio Uñac, destacó la letra oficial sobre "moratorias, tarifas y el aumento en las jubilaciones mínimas" además de la emergencia "sanitaria" que garantizará la entrega de "medicamentos" gratuitos a jubilados.



Aclaró que todavía no había terminado de revisar el proyecto parlamentario en su totalidad y estaba pendiente una reunión del interbloque opositor, anunciada para las 18 horas, para analizarlo en profundidad y "fijar una posición" antes de su tratamiento en el recinto.



"Tengo que esperar la reunión del interbloque, pero sí puedo decir que hay predisposición para acompañar y viabilizar que el Gobierno pueda tener una herramienta que es fundamental y que, por lo que sabemos, sirve para muchas cuestiones, entre ellas, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", sostuvo.



En ese sentido, señaló que seguramente haya "una instancia de diálogo" para "acordar y ver que cuestiones se puedan modificar", en relación a una posible reunión que encabezaría el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con los jefes parlamentarios.



En la conferencia convocada para hablar sobre la adenda fiscal firmada por el Presidente y los Gobernadores, el Gobernador también destacó especialmente la inclusión de la "emergencia sanitaria" que pondría en marcha el proceso de entrega de medicamentos gratuitos a jubilados, que se sumará en el mediano plazo al reciente acuerdo con la industria farmacéutica para la rebaja del 8 por ciento en los medicamentos.



"Hay un capítulo de emergencia social, de medicamentos, de emergencia sanitaria y muchos temas que yo, a primera vista, considero que están bien, pero hay otros temas sobre delegación de facultades que habrá que estudiar", añadió.



Por su parte, Uñac ratificó que su provincia "comparte plenamente" la "voluntad" del Presidente de "haber cumplido la palabra empeñada durante la campaña" sobre "proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad que son nuestros abuelos, a través de establecer el poder adquisitivo de las jubilaciones" y del "otro sector más vulnerable" que son los "chicos" que están alcanzados por la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH), además de la implementación de la tarjeta alimentaria.



"Coincidimos plenamente con esta visión federal de convocar a los gobernadores y poder restablecer en conjunto mediante una discusión razonable sobre cuál es el rumbo que el país necesita y que las provincias debemos acompañar porque necesitamos una economía consolidada para que podamos fundamentalmente proteger a los sectores sociales de nuestro país", concluyó.