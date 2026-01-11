Luego de los operativos policiales realizados durante la madrugada del sábado 10 de enero en Ruta 40 y Calle 11, en el departamento de Pocito, grupos de motociclistas salieron a manifestar su descontento y a pedir formalmente un espacio habilitado para desarrollar su actividad. Las intervenciones, que también se repitieron días antes en inmediaciones del Estadio del Bicentenario, dejó como saldo detenciones y en el secuestro de alrededor de 13 motos, en el marco de presuntas picadas ilegales.

Un operativo policial en los alrededores del Bicentenario acabó con detenidos. (FOTO: Gentileza)

Desde los grupos involucrados aseguran que no realizan carreras clandestinas y que el accionar policial los estigmatiza. DIARIO HUARPE accedió al testimonio de uno de los administradores de uno de esos grupos llamado “San Juan al Corte”, quien prefirió mantener su identidad reservada, pero brindó detalles sobre su versión de los hechos.

“No somos delincuentes. Buscamos pasarla bien sin molestar a nadie”, expresó. Según explicó, los operativos se intensificaron en el marco del Operativo Verano, lo que provocó un mayor control policial en distintos puntos de la provincia.

El referente negó rotundamente que realicen carreras a alta velocidad y explicó que la actividad consiste principalmente en exhibiciones:

“Nosotros no corremos picadas. Lo que hacemos es expo tuning con las motos, algunos muestran sus motos, otros hacen una willy, pero siempre con seguridad”, detalló.

Aseguró además que las reuniones se organizan en lugares poco transitados: “Buscamos sitios donde no haya movimiento de autos y donde no molestemos a los vecinos. La idea es juntarnos tranquilos y pasarla bien”, señaló.

Normas internas y medidas de seguridad

El administrador explicó que dentro del grupo existen reglas claras para evitar inconvenientes. “A todos los que vienen se les pide casco, chaleco reflectante y papeles al día. No queremos problemas”, afirmó.

También destacó que no se trata solo de motoqueros: “Vienen familias, padres con hijos, gente que solo quiere mirar. Esto se volvió una parte cultural para muchos”, sostuvo.“Todos trabajamos durante el día y a la noche salimos un rato a despejarnos. Es una distracción sana, un hobby”, agregó.

Reclamo por un espacio habilitado

El administrador reconoció los inconvenientes y el incumplir con las normas, es por eso que contó que uno de los pedidos centrales de estos grupos es la habilitación de un lugar oficial donde puedan reunirse legalmente. “Queremos un espacio público para hacer lo que nos gusta sin molestar a nadie”, reclamó.

Si bien mencionó el picódromo en el circuito San Juan Villicum en Albardón como una opción existente, señaló algunas falencias: “Buscamos más accesibilidad. Está lejos, es pago y no todos pueden ir. Queremos un lugar donde la gente pueda llegar fácilmente, y pasar el rato”, explicó.

Entre las alternativas, los grupos plantearon la posibilidad de utilizar el Autódromo de Zonda, como espacios controlados donde podrían reunirse de forma ordenada y que les permitan realizar otras actividades con más libertades.