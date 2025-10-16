La cadena MTV anunció su cierre definitivo tras 44 años de transmisión televisiva. Desde su lanzamiento el 1° de agosto de 1981, MTV captó la atención con videos musicales, shows, entrevistas y entrega de premios, convirtiéndose en un movimiento cultural que incluía la moda y lo estético.

Paramount Skydance Corporation, el conglomerado multinacional de medios, confirmó que varias señales temáticas de música dejarán de existir a partir de 2026. De esta manera, los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejarán de emitir a partir del 1° de enero del año próximo.

La decisión está motivada por la situación económica de la cadena. La empresa dueña del canal dio a conocer que estas señales no resultan rentables. El cese de emisiones está directamente relacionado con un recorte de 500 millones de dólares en sus presupuestos.

El principal motivo de la pérdida de relevancia es el cambio de época y las nuevas formas de dar a conocer música. El aumento de plataformas de streaming, redes sociales y servicios como YouTube reduce la relevancia de los contenidos musicales que se emitían por televisión. De hecho, aseguran que "con YouTube, Spotify y TikTok, el público dejó de depender de la televisión para descubrir música".

La medida de cierre no solo afecta a Latinoamérica, sino también a varios países de Europa, incluyendo el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, y también a Australia.

Con el correr de los años, ya en 2011, MTV había dejado la música para los canales secundarios. El canal es recordado por momentos icónicos de la cultura pop, como la presentación de Madonna y su performance de Like a Virgin, que fue la primera revolución visual de la Reina del Pop. También es recordada la presentación de Michael Jackson en 1991 junto a Slash de los Guns N Roses, así como la última increíble presentación de Lady Gaga con su Abracadabra.

Pese a que desaparecerán los canales temáticos de música, MTV pensó un "recalculando". El canal principal de MTV se enfocará en reality shows y programas de entretenimiento, como lo viene haciendo. Además, desde la empresa confirman que se mantendrán las plataformas digitales, redes sociales y eventos de gran atracción como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs).