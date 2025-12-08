Evangelina Anderson se mostró con suero y generó preocupación

Evangelina Anderson, instalada en la Argentina tras su separación de Martín Demichelis y brillando como una de las figuras de MasterChef, compartió una imagen en redes sociales que inmediatamente despertó la preocupación de sus seguidores,. En un tiempo de mucha vorágine y reacomodamiento vital, la modelo decidió priorizar su bienestar físico y emocional,.

La imagen que causó revuelo la mostraba recostada en una camilla, con su brazo extendido y una vía de suero conectada, generando dudas sobre una posible emergencia médica,. No obstante, Anderson se apresuró a aclarar que la impactante fotografía no estaba ligada a un problema de salud, sino que correspondía a un procedimiento revitalizante y estético que varias celebridades realizan en su rutina,.

Evangelina se encargó de explicar la razón detrás de la sueroterapia, la cual es una tendencia utilizada para combatir el típico cansancio de fin de año: “Empecé terapias de drips (sueroterapia) para mantener la vitalidad a esta altura del año y fomentar siempre la buena salud”.

La profesional encargada del tratamiento se sumó a las explicaciones, detallando los componentes específicos de la infusión: “Son vitaminas y aminoácidos". La mezcla, que se aplica en una sesión de 45 minutos, incluye vitamina B, B2 y B6. El objetivo es que el paciente se sienta mejor, pues "Lo que va a hacer es que te sientas mucho mejor, con mas energía, menos ansiedad y es detox, entre otras cosas”.

Este aporte directo de nutrientes favorece el bienestar general. Después de esta terapia, la modelo, que también enfrenta rumores de romance con su compañero Ian Lucas, aseguró sentirse renovada y “como nueva”. En medio de un año de nuevos horizontes y un ritmo que no se detiene, Anderson apuesta por sentirse fuerte para sostener su agenda.