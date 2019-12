Multitudinaria concentración frente a la Casa de Gobierno de Mendoza contra una ley minera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una multitudinaria marcha que partió ayer a la mañana desde San Carlos, en el Valle de Uco, 100 kilómetros al sur de la capital provincial, arribó esta mañana a la Casa de Gobierno mendocina, en protesta a los cambios realizados en la ley 7722, que permite el uso de sustancias químicas para el desarrollo de la minería.



La caravana principal partió desde San Carlos, uno de los principales bastiones en contra de la minería, y fue convocada por funcionarios de esa comuna a través de las redes sociales.



Desde el Ministerio de Seguridad provincial calcularon la cantidad de manifestantes en unas 5 mil personas, pero organizaciones como la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) estimaron unas 80.000.



La caravana tuvo más de dos kilómetros de longitud, y se fue engrosando por etapas a medida que se iba a cercando a la ciudad de Mendoza, donde se concentró en el nudo vial, en el ingreso a la ciudad capital.



Desde allí, la caravana se dirigió hasta la explanada de Casa de Gobierno, a donde arribaron alrededor de las 9.



Paralelamente, hubo otras manifestaciones en ciudades de la región Este (en Rivadavia), Norte (Lavalle) y Sur (General Alvear) de la provincia, donde cortaron todos los accesos a la villa cabecera de ese departamento y los concejales del PJ pidieron suspender la Fiesta de la Vendimia departamental.



Mientras que los manifestantes exigen al Poder Ejecutivo provincial el veto a la ley, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso aseguró que esa comuna recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.



En tanto, en la web los hashtags #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia y #La7722NoSeToca eran trending topics en Argentina esta mañana, con 30,9 mil Tweets y 26,6 mil Tweets respectivamente, ocupando el segundo y tercer lugar en las tendencias del país.



La organización ambientalista Greenpeace, por su parte tuiteó: "URGENTE: le quitan el agua a los mendocinos para dársela a las mineras. La decisión legislativa atenta contra la protección de los recursos hídricos de la provincia"



"La modificación a la ley provincial 7.722 representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente ", prosigue el hilo de tuits.



En tanto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel subió un video a las redes sociales en las que afirma que la provincia cuyana "tiene escasez de agua y debe ser preservada para la vida del pueblo: no se puede utilizar el cianuro y el mercurio para la explotación minera".



"Reviertan la medida tomada. No a la megaminería", agregó.



Desde el Gobierno provincial aseguran que las modificaciones a la Ley 7.722, aprobadas en la Legislatura provincial el viernes pasado, garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente.



Según el gobierno mendocino, con las modificaciones que se hicieron a la Ley 7722, quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 proyectos mineros en la provincia y se calcula que esta diversificación de la matriz productiva, reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones tomadas en base al valor bruto del mineral.



Desde Casa de Gobierno se informó que no van a recibir a los manifestantes, mientras que el único vocero del Ejecutivo que hablará del tema será Humberto Daniel Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial, quien ofrecerá una conferencia de prensa antes del mediodía.