Lionel Scaloni, el DT de la selección Argentina, fue picante con el VAR en la conferencia de prensa previa al partido por los octavos de final que se jugarán este sábado ante Australia. El entrenador se refirió a la polémica jugada que se dio en el enfrentamiento que jugaron España y Japón. “Espero que las líneas las tracen con una escuadra, así no se tuercen", afirmó.

"Pienso que las primeras imágenes de la pelota de Japón y España son elocuentes. Nosotros lo vivimos y realmente es difícil de digerir, sobre todo porque es una cosa muy nueva y se implementa en un Mundial. Es lo que hay y es para todos, pero que las líneas las tracen con una escuadra, así no se tuercen", afirmó Scaloni, en diálogo con la prensa.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Fiel a su estilo, el entrenador argentino no confirmó el equipo que jugará ante Australia, teniendo en cuenta la evolución de Ángel Di María, quien padece una contractura que podría dejarlo afuera del partido por los octavos de final de Qatar 2022. "El plantel tuvo ayer un día de recuperación para la mayoría de los jugadores. Luego de la práctica de esta tarde habrá un panorama más claro de la situación de Ángel y de otros jugadores", comentó.

Durante la charla, también resaltó el buen presente que atraviesa Australia: "Es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse".

Al mismo tiempo destacó que los rivales cambian algunos matices en su manera de jugar, pero el seleccionado nacional en ataque siempre intenta hacer lo mismo. “Defensivamente a veces cambiamos, Australia tiene sus cosas marcadas en ataque y creo que eso no lo va a modificar. Vamos a dejar hasta la última gota de sudor en este Mundial, vamos a competir. Hay equipos muy preparados, es un Mundial muy difícil", agregó.

Por otro lado, el entrenador de la Albiceleste no se mostró sorprendido por las eliminaciones de Alemania y Bélgica. "Para mí no es sorpresa lo que ha pasado. Cuando se habla de grandes selecciones se da por hecho que tienen que pasar, pero en un momento dado el marcador se pone en contra y es complicado jugar en esa situación", aseveró.

Publicidad

Finalmente, destacó el nivel que están demostrando los jugadores argentinos que ingresan desde el banco. “Es muy bueno que los del banco estén preparados y mejoren cuando salgan lo que hay en el terreno de juego", cerró.