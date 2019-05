Murió la perrita que recorría San Juan en colectivo

Tristeza. Con ese sentimiento se despertaron muchos sanjuaninos ya que en la jornada del jueves murió la perrita que recorría la provincia en colectivo. El animal fue atropellado en Las Chacritas, fue un chofer quien presenció cuando una pasajera lo obligó a bajar del transporte público frente a la comisaría 31º. Horas después, la atropellaron.

A pesar de que llevaron hasta la veterinaria su estado era muy grave y horas después del choque murió.

“Hoy partió en su último viaje, hacia el cielo de los perros. Bonita, dulce, amorosa, medio San Juan te amó en dos días”, escribieron desde la página de Facebook Callejeritos Sanjuaninos.

MIRÁ TAMBIÉN Atropellaron al perro que recorre la provincia en colectivo y piden ayuda

“Perdón por no haber comprendido a tiempo tu mensaje, por no saber escuchar lo que pedías a gritos, como tantos callejeritos que desconcertados recorren nuestra ciudad pidiendo ayuda. No, no son invisibles, es que mucha gente no los quiere ver, ni escuchar. Prefieren el escobazo, el empujar o correr, en vez de darse cuenta que ustedes serían felices con tan poco, una caricia, una camita, un poco de agua, amor, compañía”, agrega el texto.

Desde la asociación piden ayuda a los sanjuaninos ya que aún hay que costear los gastos de la internación, radiografías, tratamiento y sepultura que alcanzan los $3.500.

Quienes deseen colaborar podrán acercarse por la veterinaria que está en calle Mendoza Norte 1771, entre Corrientes y Benavidez, de 8.30 a 12.30 y de 17 a 21.