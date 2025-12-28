Cultura y Espectáculos > Luto
Murió Ricardo Pereyra: el adiós a un referente del tango argentino
POR REDACCIÓN
El mundo del tango argentino está de luto por el fallecimiento de Ricardo Pereyra, reconocido cantante que supo ganarse un lugar destacado en el ambiente musical local e internacional. La noticia de su muerte generó conmoción entre colegas, seguidores y amantes del género, que recuerdan su voz y su profunda interpretación de clásicos del tango.
Pereyra se consolidó como una figura emblemática en escenarios de Argentina y el exterior, interpretando repertorios que emocionaron a varias generaciones. Su estilo, marcado por una voz única y una conexión especial con las letras tradicionales del tango, lo transformó en un referente para quienes siguen y difunden este género musical.
A lo largo de su carrera, el artista participó de múltiples presentaciones, festivales y grabaciones que lo colocaron junto a otras figuras destacadas del tango. Su trayectoria no solo abarcó el canto, sino también la representación del estilo y la cultura del tango en diversas plataformas artísticas.
Compañeros y fanáticos expresaron su tristeza por la partida de Pereyra en redes sociales y medios de comunicación, destacando tanto su calidad vocal como su calidez humana. Muchos recordaron momentos de sus actuaciones en vivo, donde desplegaba su sensibilidad y dominio de un género profundamente arraigado en la identidad musical argentina.
El legado de Ricardo Pereyra perdurará por medio de sus interpretaciones y grabaciones, que seguirán resonando entre los admiradores del tango y formando parte del acervo cultural del país. Su contribución al género lo sitúa entre los artistas que ayudaron a mantener viva la tradición del tango en nuevas generaciones.
La comunidad musical prepara homenajes y reconocimientos para recordar su figura y su aporte al tango, en una jornada de duelo que trasciende los límites de la música para tocar a quienes valoran la historia y la pasión de este arte.