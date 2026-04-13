Un trabajador minero oriundo de San Juan murió este lunes 13 de abril tras sufrir una descompensación en la mina Cerro Moro, según informó la empresa Pan American Silver Argentina.

La víctima fue identificada como Néstor Miguel Urra, quien se desempeñaba como colaborador de la firma contratista MD Perforaciones, dedicada a tareas de perforación en el yacimiento de oro y plata.

De acuerdo al comunicado oficial difundido por la compañía, el hecho se produjo cuando el operario se dirigía hacia el comedor del campamento, en el marco de su jornada laboral. En ese momento, presentó una descompensación que motivó la intervención inmediata del personal médico del sitio.

El trabajador fue asistido en el lugar por el Servicio Médico de la mina, que aplicó las primeras maniobras de atención y dispuso su traslado urgente. Posteriormente, fue derivado en ambulancia hacia el hospital de Puerto Deseado, centro de salud de referencia en la zona.

Según detallaron desde la empresa, durante el traslado el operario sufrió un evento cardíaco. A pesar de las maniobras de asistencia realizadas, se confirmó su fallecimiento en el centro de salud.

La empresa informó que se activaron los protocolos correspondientes y que se dio intervención a las autoridades competentes para avanzar con las actuaciones de rigor.

Tras lo ocurrido, desde la compañía expresaron su pesar por la muerte del trabajador y manifestaron su acompañamiento a la familia, compañeros y allegados de Urra, así como también a la empresa contratista para la que prestaba servicios.

El hecho generó impacto en el ámbito de la actividad minera, donde el trabajador desarrollaba sus tareas, mientras se aguardan mayores precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo la descompensación.