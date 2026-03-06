Murió uno de los clones de Conan, el histórico perro de Milei

Uno de los perros del presidente Javier Milei murió en las últimas horas y en la residencia presidencial de Quinta de Olivos se vive un clima de duelo.

El animal se llamaba Robert y era uno de los clones de Conan, el perro que el mandatario adoptó en 2004 y con el que mantuvo una relación muy cercana durante años. Según relató el propio Milei en diferentes entrevistas y escritos, Robert tenía un rol especial dentro de su vida personal: lo definía como quien “se encargaba de contenerlo emocionalmente y pelear contra la oscuridad”.

De acuerdo con versiones cercanas al entorno presidencial, el perro atravesaba un problema de salud grave. Tenía un tumor de difícil tratamiento y fue sometido a una cirugía en una clínica veterinaria de San Isidro. Aunque sobrevivió a la intervención, murió menos de 48 horas después durante el período de recuperación.

El vínculo de Milei con sus perros

La relación del Presidente con sus perros ha sido mencionada en numerosas oportunidades por el propio mandatario. Su historia comenzó con Conan, el mastín inglés que adoptó en 2004 y al que Milei definió en varias ocasiones como “su verdadero y más grande amor”.

Cuando el animal murió en 2017, el economista decidió iniciar un proceso poco habitual: mandó a clonar a Conan en Estados Unidos, lo que dio origen a varios perros que viven actualmente con él. Cada uno recibió nombres vinculados a economistas reconocidos.

Entre ellos se encontraba Robert, llamado así en homenaje al economista estadounidense Robert Lucas, premio Nobel y referente de la teoría de las expectativas racionales.

Los clones llegaron al país en 2018 luego de un procedimiento de clonación que, según trascendió, costó alrededor de 50.000 dólares.

Un tema sensible en el entorno presidencial

El vínculo del mandatario con sus perros se convirtió con el tiempo en uno de los aspectos más particulares de su vida pública. Milei ha contado en distintas oportunidades que los animales forman parte de su entorno cotidiano y que incluso los considera parte de su círculo de confianza.

Dentro de ese universo personal, el Presidente ha mencionado la existencia de un “consejo de asesores” simbólico ligado a sus perros, una idea que aparece en relatos y textos vinculados a su historia personal.

Por esa razón, la muerte de Robert vuelve a poner el foco en un tema que suele generar curiosidad y debate en el ámbito político: hasta qué punto la vida privada de los dirigentes influye en su actividad pública.

Luto en Olivos

Robert estaba cerca de cumplir ocho años, una edad que especialistas consideran como un límite frecuente en la expectativa de vida de perros clonados.

Mientras tanto, en la residencia presidencial se mantiene el clima de duelo por la pérdida del animal. Según trascendió, Milei ya había iniciado en 2025 un nuevo proceso de clonación de Conan, del cual surgió un nuevo perro llamado “Junior”.

La muerte de Robert deja ahora un lugar vacío dentro del grupo de mascotas que acompaña al Presidente en su vida cotidiana en Olivos.