Revelaron por qué Marcelo Tinelli niega y oculta a su nueva novia

El misterio detrás del silencio de Marcelo Tinelli sobre su vínculo con Rossana Almeyda finalmente salió a la luz. Según la información brindada por Pampito en el programa Puro Show, el conductor de televisión mantiene su situación sentimental en reserva debido a compromisos estrictos con su producción audiovisual. El periodista aseguró que el empresario televisivo busca proteger el impacto de la segunda temporada de su reality familiar, un proyecto donde su anterior pareja ocupa un lugar fundamental.

Al explicar los motivos de esta decisión, el periodista detalló que "Marcelo odia nuestro programa porque fuimos spoileando todo lo que iba a pasar en su reality, como por ejemplo la pelea con Milett. Él no quería todavía contar lo de esta nueva pareja porque todavía se tiene que estrenar la segunda temporada de su reality familiar, porque cuando se estrene, una de las protagonistas es Milett, que va a tener más protagonismo que en la primera". Esta estrategia de marketing obligaría a postergar cualquier anuncio oficial sobre Almeyda, a quien habría conocido a través de Pampita.

La cronología de los hechos resulta vital para entender el presente del animador. El periodista repasó la historia previa señalando que "ellos estuvieron desde el 2023 que se conocieron en el Bailando, todo el 2024 y en el 2025 se separan". Dado que la ruptura y los conflictos con la actriz peruana son ejes centrales de los nuevos episodios, el blanqueo de un nuevo romance podría arruinar la narrativa de la serie. Por esta razón, el comunicador reiteró que el conductor "no quería todavía contar lo de esta nueva pareja", priorizando el éxito de su producto en pantalla por sobre la exposición de su vida privada actual.