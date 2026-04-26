La desafiante actitud de Nicole Neumann tras no ser invitada a los 15 de Allegra

Este sábado, luego de varias semanas marcadas por la tensión, rumores y mensajes cruzados, Allegra Cubero celebró sus 15 años rodeada de parte de su familia: su padre, Fabián Cubero, y Mica Viciconte. Tal como se esperaba, la gran ausente de la noche fue Nicole Neumann, quien decidió aprovechar la fecha para alejarse de Buenos Aires con una escapada de fin de semana.

Lo que podría haber sido una postal de unidad familiar terminó dejando al descubierto la distancia que persiste entre los padres de la adolescente. Mientras desde el entorno de Cubero compartieron detalles de los preparativos y del festejo en redes sociales, Neumann optó por hacer notar su ausencia de otra manera.

La modelo recurrió a sus historias de Instagram para mostrar que estaba lejos del evento en el que su hija celebraba una fecha tan especial. Sin necesidad de dar explicaciones públicas, sus posteos hablaron por sí solos.

En las imágenes se la vio arriba de un avión, con tomas nocturnas desde la ventanilla y una etiqueta que revelaba el destino: “Neuquén, Argentina”. No se trató de una elección al azar. Allí viven los padres de su esposo, Manuel Urcera, y suele ser el lugar que Neumann elige cuando busca correrse del ruido mediático.

En esta oportunidad, además, viajó acompañada por su hijo Cruz Urcera, a quien mostró en brazos, concentrada en disfrutar de un plan íntimo y familiar mientras en Buenos Aires transcurría uno de los festejos más esperados del año.