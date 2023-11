"Nadie la recuerda": Piqué una dura frase sobre la última Champions del Real Madrid

Gerard Piqué ha compartido sus reflexiones sobre el estado actual del Barcelona y su futuro profesional después de su salida del equipo catalán. Durante una entrevista en el programa "El Món" de RAC 1, conducido por Jordi Basté, expresó su respaldo al proyecto liderado por Xavi, a pesar de reconocer que ya no mantiene una relación directa con él. Sin embargo, también dejó una picante frase para el Real Madrid y fue furor.

En un inicio, Piqué aseveró: "Hay que tener paciencia con el proyecto. Xavi conoce la casa y ha mamado el modelo de juego. No veo a nadie mejor que él para sacar esto adelante. Mientras haya soluciones hay que tener paciencia porque Xavi conoce la casa mejor que nadie, desde niño. Los nervios y las críticas cuando el Barça no juega bien un par de partidos son el pan nuestro de cada día en este club, pero ya nos está bien, es nuestra exigencia".

Publicidad

"Ya sabemos que en el Barça necesitamos ganar y jugar bien, pero cuando llegan un par de partidos en los que las sensaciones no son buenas comienzan los nervios y las crítica, es el pan nuestro de cada día en este club, es el nivel de exigencia que ya nos esta bien, pero los que están ya lo saben y no queda otro que jugar mejor. En Madrid estarían encantados con el 0-1 de Anoeta en el minuto 92, pero aquí no nos parece bien por el juego y eso es una presión extra para el entrenador y los jugadores", informó Gerard.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Qué opina del Real Madrid?

Por otro lado, el exdefensor sostuvo: "Es más de lo mismo, lo de siempre, con poco van sacando adelante los partidos y competirán por todo al final. Es un equipo que no transmite, pero que estará ahí y llegará al momento decisivo de la Champions. Ha ganado más que nadie en Europa, pero nuestra forma de ser y de pensar hace que cuando nosotros ganamos sea recordado para siempre. En Europa recuerdan el Barça de Pep como el mejor equipo de la historia reciente".

"La última Champions del Madrid fue un milagro y nadie la recuerda, no fueron superiores en ninguna eliminatoria, y para ellos sólo fue una más. ¿Bellingham? Es un jugadorazo, lo tiene todo, muy completo. Lo que hacen los padres y los hijos no tienen nada que ver. Vivimos en un mundo paralelo, de aquello que salía en la televisión. Hay una generación que ve Twitch como una barrera de entrada. Tenemos audiencias brutales, más que los partidos salvo Real Madrid y Barcelona... pero hay una generación que no sabe qué es lo que pasa", cerró Gerard Piqué.