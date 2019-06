Nahuel Viñas, el árbitro para la final entre Independiente y Peñarol

Se viene la gran final, la que entregará el ascenso al Torneo Federal A. Para eso, Peñarol tendrá que conservar o ampliar la diferencia que le hizo como local a Independiente de Chivilcoy por 2 a 1. Este domingo a las 15 se jugará la revancha en esa ciudad bonaerense y, allí el Bohemio puede traerse nada menos que a la misma categoría donde está Sportivo Desamparados.

Después de tanto que se habló de que a Peñarol lo ayudaban lo árbitros, lógicamente sin pruebas infundadas, ahora le designaron un árbitro de Federal A para que imparta justicia este domingo. Se trata del hombre de Alcorta, provincia de Santa Fe Nahuel Maximiliano Viñas, que supo venir a San Juan en un par de oportunidades a dirigir a Desamparados en el Federal A. Viñas estará acompañado por los riocuartenses Matías Daniel Ramos y Federico Drubi.

MIRÁ TAMBIÉN Carlos Biasoti: "Sueño con terminar mi carrera en una categoría profesional"

En cuanto a las novedades del Bohemio, viaja este jueves por la noche, para llegar el viernes en la mañana a una ciudad cercana a Chivilcoy, donde se hospedará esperando el encuentro del domingo.

En el equipo local no podrá estar Franco Tissera, que vio la tarjeta roja en el Ramón Pablo Rojas por el fuerte codazo que le propinó a Pablo Costi. A propósito de Costi, es uno de los jugadores que están en duda no sólo por su corte, sino por su estado físico, ya que llegó con lo justo al partido de ida y ahora es duda, aunque el propio jugador dijo que no se lo perdería por nada del mundo al último partido.

MIRÁ TAMBIÉN Peñarol se quedó con el primer chico y está a un paso del ascenso

El técnico Cristian Bove tiene pensado repetir el once titular que ganó en la ida, salvo esa situación de Costi, pero como el entrenador lo conoce al defensor, todo indica que será de la partida. En consecuencia el equipo que buscará la hazana de ascender por primera vez en la historia al Federal A, serían: Carlos Biasoti, Mario Rebeco, Lucas Arturia, Pablo Costi y Francisco Fernández; Roberto Martín, Ernesto Ceballos, Carlos Fernández y Facundo González; Gabriel González y Gustavo Pereira.