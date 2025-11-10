Jorge Rial anunció su decisión de terminar con "Argenzuela", el programa que condujo durante cinco años en Radio 10. El conductor comunicó la noticia a la audiencia, explicando que si bien al programa le va "muy bien", tiene "unos números espectaculares" y armaron un "equipo sólido" y un "espacio muy bueno", debe "priorizar otras cosas".

Rial afirmó que su salida se debe a "un tema muy personal", desmintiendo que se trate de "diferencias irreconciliables" con las autoridades o "pases de factura políticos". Aclaró que no se va a otra radio ni tampoco deja el grupo, ya que sigue en televisión y están trabajando "fuerte para el año que viene".

El conductor explicó que viene "muy golpeado hace años". El estrés le "pasó factura" y tuvo que superar "algunas cuestiones de salud" que lo dejaron "aún más agotado". Recordó que tuvo un infarto y que necesita tomarse un tiempo para "descansar un poco más" y "para estar con mi familia".

Rial, de 65 años, señaló que si lo agarra una gripe, lo "voltea porque estoy cargado". Explicó que en los proyectos quiere estar al 100% porque si está al 50% "no le sirve a nadie". Además, confesó que cuando falta se siente un "traidor". Las autoridades hicieron "mucho" para que se quedara, lo cual él agradece.

A nivel personal, el último año fue "muy duro". Su hija Morena le dio "varios dolores de cabeza" y actualmente se encuentra detenida en el penal de Magdalena esperando que la Justicia resuelva sobre su apelación a la negativa de otorgarle prisión domiciliaria.

Rial se despide de la radio en diciembre pero seguirá en televisión. Reveló que está buscando "otro camino en mi carrera" ya que viene ampliando sus horizontes más allá de los medios tradicionales.

Contó que hace años produce podcast para Latinoamérica y quiere ponerle "pila a eso". También sumó un "proyecto audiovisual muy lindo" y quiere enfocarse ahí. Señaló que este año sumó muchos proyectos en los que le fue "mejor de lo esperado".

Finalmente, el conductor se tomó unos minutos para agradecer a Radio 10, que fue el medio que lo "devolvió a los medios después del golpe fuerte que me di" (el fracaso de TV Nostra), cuando pensó que no iba a volver. A pesar de que hubo dudas de traerlo, vinieron "marginalmente" y construyeron un "fenómeno". Subrayó que Argenzuela "cambió el estilo de hacer periodismo político y marcó agenda".