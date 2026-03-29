En pocas horas iniciará muy temprano la prueba de triatlón más exigente del deporte de alto rendimiento. Es el IronMan 70.3 que por quinta vez consecutiva se realizará en San Juan.

Entre más de mil atletas del país y de otras nacionalidades disputarán un gran desafío competitivo, con la particularidad que estará presente una figura que viene del mundo del espectáculo.

Para sorpresa de muchos, el actor de televisión, teatro y cine, Nicolás Cabré llegó a la provincia y se encuentra preparado para disputar la carrera que comenzará bien temprano a las 8 hs. de la mañana desde el Dique Punta Negra.

Cabré, que es conocido por su labor actoral en exitosas novelas como Botineras, Los Únicos y Mis amigos de siempre, arribó este sábado a la Plaza del Bicentenario, donde se desarrolla la feria del Ironman, para completar con la acreditación correspondiente y vino acompañado por sus colaboradores.

Para quienes no estén enterados, fuera de las cámaras y de los escenarios de teatro, a sus 46 años de edad, el actor tiene una faceta deportiva poco conocida. Desde hace un tiempo, Cabré está dedicado al entrenamiento físico y practica running y triatlón.

Bajo la preparación de Leonardo Graneros, el actor viene participando de varias maratones como las de Buenos Aires y Londres, además de competir en un triatlón en Nordelta. Incluso tenía previsto participar del IronMan 5150 en Gualeguaychú en octubre pasado, pero decidió no hacerla debido a problemas climáticos.

Ahora, Cabré será uno de los mil atletas que participará en el IronMan 70.3 y al mismo tiempo conocer los caminos, rutas y paisajes sanjuaninos. Durante su paso por la Expo IronMan, se mostró alegre y dispuesto a compartir fotos con el público que se acercó a saludarlo.