"No se detiene": La decisión que tomó el Papa Francisco con Vladimir Putin

Tras las ya conocidas invasiones de Vladimir Putin a Ucrania, el Papa Francisco apareció nuevamente para dar claras palabras. El diario el diario Corriere della Sera compartió las palabras del antes mencionado, las que obviamente no pasaron inadvertidas. Teniendo en cuenta la inmensa cantidad de muertes que se han dado, como así también la constante amenaza nuclear que existe, el mundo está paralizado.

Por esos motivos, el Papa Francisco aseguró en las últimas horas que está dispuesto a viajar hasta Moscú para tener una reunión cara a cara con el mandatario de Rusia. Si bien tenían pactada una junta para mediados de este 2022, todo podría adelantarse por los motivos de público conocimiento. Sin embargo, el mensaje que le dejó el argentino no fue poca cosa, entendiendo que la situación está demasiado tensa.

Las palabras del Papa Francisco

”Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla? Hace veinticinco años vivimos lo mismo con Ruanda. Siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin", reconoció Francisco al comienzo.

Luego, el Papa destacó: "Pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta. Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido”.

“Este fue el caso que se dio de la Guerra Civil Española antes de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una reunión programada con él en Jerusalén el 14 de junio. Sería nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero ahora él también está de acuerdo que reunirse podría ser una señal ambigua”, explicó el Sumo Pontífice. Claramente la situación está en alerta mundial actualmente, por lo que busca intervenir de inmediato.

Vladimir Putin y Papa Francisco.