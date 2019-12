Nobel de química asegura que todos los autos serán eléctricos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El Nobel de Química Stanley Whittingham, primero en construir una batería de litio en la década del setenta, aseguró que "la mayoría de los vehículos serán eléctricos", aunque consideró que "esa tecnología difícilmente llegue a los aviones".



Whittingham, nacido en 1941 en Gran Bretaña cree que "al menos durante los próximos diez años, las baterías de litio seguirán siendo la solución para coches y aparatos móviles".



"Ahora las baterías recargables de litio cuestan poco y además cualquier nueva tecnología lleva mucho tiempo en ser comercializada", explicó el nobel a Efe.



El británico sostuvo que la mayoría de los vehículos, independientemente de su tamaño, serán eléctricos, aunque consideró "mucho más difícil" que esta tecnología llegue, por ejemplo, a los aviones.



"Quizá en los de trayectos cortos, pero no puedo pensar en un vuelo de Nueva York a Madrid con un avión eléctrico", indicó.



A pesar de su popularidad, las investigaciones continúan para mejorar y hacer más seguras la baterías de iones de litio. Ahora -señaló- se está trabajando en alcanzar una densidad energética de 500 watts por kilo, un proyecto en el que ejerce de consultor John Goodenough, el Nobel más anciano de la historia -97 años- y aún en activo.



"Las baterías de litio no solo tienen un papel preponderante en el sector del transporte, sino que cada vez más se usan como complemento en el sector de las energías renovables, pues sirven para almacenar energía solar o eólica, dos fuentes que fluctúa en el tiempo, destacó Whittingham.



El desarrollo de una batería recargable comenzó con el inicio de la primera crisis del petróleo, cuando fue reclutado, junto a otros prestigiosos investigadores en el campo de la energía, por la petrolera Exxon para desarrollar proyectos que no requirieran de ese tipo de combustible fósil.



El químico empezó a estudiar materiales superconductores con el objetivo de hacer vehículos tanto eléctricos como de gasolina.



"Todos teníamos la esperanza de conseguirlo", recordó el científico para quien "los grandes retos dan lugar a grandes resultados".