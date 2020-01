Nova edição do "Janeiro Tilcareño" na Quebrada de Humahuaca

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

A localidade de Tilcara, na Quebrada de Humahuaca, província de Jujuy, se prepara para reeditar o “Janeiro Tilcareño”, programa turístico e cultural que se desenvolve durante todo o mês com expressões artísticas, festivais, feiras gastronômicas e variadas atividades para que os visitantes aproveitem.



A tradicional proposta terá seu lançamento oficial em 11 de janeiro e será até a ante-sala das celebrações carnavalescas, que se replicam com suas singularidades em toda a província, informaram as autoridades da comuna.



Ao longo do mês, as atividades irão de expressões artísticas na praça principal do lugar, até eventos como apresentações de livros, oficinas, aulas de cozinha, entre outros. Mais informação em: http://prensa.jujuy.gob.ar/tag/enero-tilcareno/



Os festivais serão realizados nas sextas, sábados e domingos, reunindo figuras locais e da região em o barraco municipal do pitoresco povoado, o qual concentra a maior quantidade de praças hoteleiras à disposição em Jujuy, com ao redor de 5.000 camas.